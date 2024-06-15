Борьба с саранчой: обработано более 1,1 млн га площадей

Борьба с саранчовыми вредителями продолжается в Казахстане.

«Перед нами стоит задача по качественной организации борьбы с саранчовыми вредителями. В результате своевременно принятых мер по закупу необходимого объема препаратов и началу работ из запланированных 2,5 млн га площадей обработки обработано более 1,1 миллиона гектаров», - сказал министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.