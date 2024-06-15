Посевная кампания завершена в Казахстане

Сельское хозяйство
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Зерновые культуры засеяны на площади 16,6 млн га, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

14 июня в Казахстане официально завершена посевная кампания, сообщает Минсельхоз республики.

«Работы по посеву сельскохозяйственных культур завершены на площади 23,8 млн га, что составляет 100% от запланированного объема. Зерновые культуры засеяны на площади 16,6 млн га, масличные культуры – на площади 3,0 млн га, под кормовые культуры засеяно 3,4 млн га. Также овощные культуры посеяны на площади 142,5 тыс. на, а картофель – на площади 166,8 тыс. га», - говорится в сообщении.

Весенне-полевые работы завершены в оптимальные сроки. В случаях, когда сроки посева затягивались вследствие обильных осадков, фермерами использовались раннеспелые и среднеспелые сорта.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что успешное проведение посевной кампании стало возможным благодаря слаженной работе аграриев, обеспечению необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми.

«Основная задача, которая стоит перед сельхозпроизводителями - обеспечить своевременный уход за посевами и готовность к уборке урожая», - подчеркнул министр.

В рамках подготовки к посевной кампании был сформирован необходимый объем семян в 2,4 млн тонн. В результате предпринятых мер по увеличению объема внесения удобрений в текущем году аграриями внесено в 2,1 раза больший объем удобрений, чем на аналогичную дату 2023 года.

Объем льготного финансирования в 2024 году составил 580 млрд. тенге, из которых 400 – это дополнительный объем заемных средств.

#сельское хозяйство #АПК #посевная кампания

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