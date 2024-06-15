Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя

Международное сотрудничество, Сельское хозяйство
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Президент саммита подчеркнул, что участие в выставке Казахстана открывает большие возможности для установления бизнес-контактов в сферах племенного животноводства, оборудования и ноу-хау, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

В министерстве сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции состоялась международная презентация по случаю запуска саммита животноводства. Данная выставка состоится с 1 по 4 октября в г. Клермон-Ферран.

В мероприятии, которое было организовано в гибридном режиме, приняли участие свыше 1 тыс. участников, сообщает МИД РК.

Представляя Казахстан в качестве страны-почетного гостя, посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова рассказала о значительном потенциале развития отрасли сельского хозяйства и целях нашего правительства по увеличению объемов производства и диверсификации отечественного экспорта сельхозпродукции.

Ряд крупных французских компаний - «Lactalis», «Danone» и «Soufflet» - давно и успешно работают на казахстанском рынке.

В свою очередь, президент саммита животноводства Жак Шазале подчеркнул, что участие в выставке этого года «гиганта Центральной Азии» с обширными пастбищами, территория которого в пять раз превышает площадь Франции, открывает большие возможности для установления бизнес-контактов в сферах племенного животноводства, оборудования и ноу-хау.

#Франция #сельское хозяйство #АПК #животноводство

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