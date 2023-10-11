Новым технологиям необходима благоприятная среда
0
Беседу вел Алмат Шакирбаев
В Казахстане вынесен на общественное обсуждение проект Закона «О науке и технологической политике». Новый закон предполагает кардинальные изменения в сфере науки, которые затронут деятельность всех субъектов научной деятельности и организаций, занятых в этой области. АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» является важным звеном в системе государственной политики в сфере науки. О том, какие перспективы и новые цели ожидают организацию с принятием нового закона, рассказывает председатель правления АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (НЦГНТЭ) академик МАИН Арман Кашкинбеков.