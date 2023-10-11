Новым технологиям необходима благоприятная среда

– Арман Каирберлиевич, чем сегодня занимается возглавляемый Вами Национальный центр государственной научно-технической экспертизы?

– АО «НЦГНТЭ» – акционерное общество со стопроцентным государственным участием, подведомственное Комитету науки Министерства науки и высшего образования Респуб­лики Казахстан. Основными функциями центра являются организация и проведение государственной научно-техничес­кой экспертизы; организация работы национальных научных советов; государственный учет научных проектов⁄программ, отчетов по ним, диссертаций PhD; мониторинг реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации РННТД. Также мы обеспечиваем экспертное и информационно-аналитичес­кое сопровождение научной, науч­но-технической деятельности. Для этого в структуре НЦГНТЭ недавно создан Центр научно-технической информации. Научное сообщество уже обсуждает аналитический доклад «О состоянии и направлениях развития науки в Казахстане по итогам 2020–2022 гг.», подготовленный экспертами центра.

Считаю важным особо отметить, что НЦГНТЭ не проводит собственные научные исследования в рамках грантового или программно-целевого финансирования. Мы являемся независимой сервисной организацией, которая оказывает весь спектр необходимых услуг казахстанскому научному сообществу. Статус независимой организации позволяет свести к минимуму возможные коррупционные риски, связанные с аффилированностью или другими нарушениями. В первую очередь это касается деятельности по организации государственной научно-технической экспертизы проектов и программ.

Государственная научно-техническая экспертиза на сегодняшний день регламентирована необходимыми нормативно-правовыми актами, сформирована актуальная база казахстанских и зарубежных экспертов. Только в 2022 году нашими экспертами было подготовлено 12 838 экс­пертных заключений, включая отчеты по программно-целевому и грантовому финансированию.

Справиться с таким объемом работ было бы проблематично, если бы не действующая Автоматизированная информационная система (АИС НЦГНТЭ), разработанная нашими сотрудниками. Внедрение АИС НЦГНТЭ позволило объединить на одной информационной платформе всю работу центра. Это не только значительно повысило наш KPI, но и способствовало снижению коррупционных нарушений – ведь каждый вход и любое действие в информационной системе оставляют свой след, внести изменения в систему и остаться незамеченным невозможно.

В настоящее время мы идем дальше и разрабатываем Единую информационную систему науки Казахстана (ЕИСНК), которая охватит все сферы и организации, вовлеченные в научную деятельность, будет интегрирована с государственными базами данных физических и юридических лиц, крупнейшими международными базами данных научной информации.

– В последнее время все дис­куссии о будущем науки связаны с экономическим, технологическим, индустриальным развитием. Это нашло отражение и в названии обсуждаемого законопроекта – «О науке и технологической политике». Как влияет эта смена вывески на работу АО «НЦГНТЭ»?

– Перед наукой Казахстана сегодня поставлена глобальная задача – стать драйвером развития национальной экономики. Эту цель актуализировал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального совета по науке и технологиям в апреле текущего года.

Сегодня нам необходимо добиться синергии между научно-техническими исследованиями, опытно-конструкторскими разработками и государственной научно-технологической политикой. Достичь этого можно, только объединив усилия государственных органов и всех субъектов научной деятельности, включая не только потенциал вузов, научно-исследовательских организаций, частных предприятий среднего бизнеса, но и крупных госкомпаний, корпораций.

До настоящего времени научные исследования и технологические разработки, проводимые крупными госкомпаниями, осуществлялись за «корпоративным» забором, исходя из внутренних потребностей и индикаторов эффективности этих компаний. Но я убежден, что все научные исследования, в реализации которых задействованы государственные ресурсы, должны проходить единую стандартную про­цедуру государственной экспертизы. Только тогда мы сможем оценить реальную научную и практическую ценность этих исследований, избежать дуб­лирования научных проектов в академическом и корпоративном секторах, привлекать для решения технологических задач корпоративного сектора ученых вузов и НИИ. Какой бы профессиональной ни была внут­ренняя оценка эффективности научных проектов в гос­компаниях, внешняя независимая экспертиза необходима.

Именно поэтому в текущем году мы приложили значительные усилия для развития сотрудничества НЦГНТЭ с крупными госкомпаниями и агрегаторами средств НИОКР.

На данный момент я уже могу поделиться определенными результатами. В феврале текущего года мы заключили договор с ЦНТИ «Самгау» ФНБ «Самрук-Қазына», и первые научно-исследовательские проекты этой компании уже прошли госэкс­пертизу в нашем центре. Заключены договоры с такими компаниями, как TechGarden, MOST IT HUB, Казахский инс­титут нефти и газа. Пользуясь случаем, я обращаюсь с предложением о сотрудничестве к руководителям крупных государственных компаний, технопарков, СЭЗ, реализующих научно-исследовательские проекты и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Такое сотрудничество – это именно тот случай, когда выигрывают все, так называемый принцип win-win.

Эта же стратегия применима для финансирования НИОКР нед­ропользователями через механизм отчисления 1% от прибыли. Для того чтобы отчисления работали открыто и прозрачно, необходимо, чтобы все проекты НИОКР, финансируемые за счет этих средств, также проходили государственную экспертизу и учет в единой базе данных НЦГНТЭ.

Таким образом, единая независимая экспертиза, осуществляемая в рамках действующего законодательства НЦГНТЭ, может охватить все научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки независимо от формы собственности и юридического статуса их исполнителей. Это позволит более эффективно распределять ресурсы и формировать единую государственную научно-технологическую политику.

– Кто сегодня является главным инвестором в научные исследования в Казахстане?

– В этом вопросе лучше обратиться к статистике. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2022 году увеличились более чем на 12 миллиардов тенге, со 109,3 до 121,6 миллиарда тенге. Но при этом наукоемкость ВВП в отчетном году снизилась на 0,01% и составила 0,12%.

Если мы посмотрим на структуру научных исследований, то статданные говорят о том, что в 2022 году увеличились затраты на фундаментальные и прик­ладные исследования: 86% в сравнении с 82% в 2021 году. На опытно-конструкторские разработки, соответственно, затраты составили 14%. Это и объясняет снижение показателей наукоемкости ВВП в 2022 году. Ведь именно результаты опытно-конструкторских разработок являются основой для создания новых материалов, продуктов, процессов, устройств и т. д., то есть развития технологий и производства.

Как и в предыдущие годы, основным инвестором в научные исследования остается государство. Его доля составила 67%, увеличившись на 9% в сравнении с 2021 годом. При этом сок­ращается такой показатель, как привлечение собственных средств научных организаций, в 2022 году он составил 23,1%. А ведь это те же инвестиции в развитие. Наблюдаются положительные тенденции в привлечении иностранных инвестиций, но их абсолютный показатель все еще остается низким – всего 2,3%.

Хотелось бы обратить особое внимание на показатель заемных банковских средств, направленных на научные исследования. В 2022 году он сос­тавил только 0,1%. О чем это говорит? В первую очередь о нестабильности рынка НИОКР и высоких финансовых рисках в этой области.

В целом можно сделать вывод об увеличении доли бюджетных средств во внутренних затратах на НИОКР и сохранении низкой инвестиционной привлекательности рынка научных исследований.

– Можно ли повлиять на эту ситуацию? Ведь если государственная поддержка будет расти, а частные инвестиции оставаться на низком уровне, то это может привести к отсутствию конкуренции и застою?

– Именно так. Ведь если мы стремимся к тому, чтобы наука стала драйвером рыночной экономики, то она должна стать полноправным участником рыночных отношений. А любой рынок предполагает наличие не только крупных игроков, таких как государство, госкомпании, корпорации. Во всем мире основу рыночных отношений, в том числе в сфере научных исследований и технологий, составляет средний бизнес.

Сегодня на рынке НИОКР основная конкуренция у нас происходит за государственные гранты и стипендии. Формирование новой технологичес­кой политики предполагает существенное изменение этой ситуации. Во-первых, необходимо определить приоритеты в развитии технологий и произ­водственных процессов в соответствии с потенциалом и перспективами промышленных отраслей. На основе этих приоритетов и сформулирована повестка НИОКР, которая будет обращена ко всем субъектам научной деятельности.

Современная нестабильная ситуация в мире показала преимущества так называемого принципа «технологического суверенитета» – чем больше государство развивает необходимые технологические процессы и производственные цепочки, тем менее оно уязвимо и зависимо от мировых катаклизмов. Для этого необходимо объединить все ресурсы, направленные на развитие технологий, и подчинить их единой логике и цели.

Развитие технологий затрагивает не только крупные гос­компании и большой бизнес. Задачи по организации опытных и мелкосерийных производств, разработки экспериментальных инновационных технологий вполне по силам организациям среднего бизнеса. Но для того чтобы средний бизнес зашел в эту сферу, нам нужно сформировать, в том числе на законодательном уровне, инфраструктуру поддержки инновационного технологического предпринимательства. Очень важно, чтобы эта поддержка осуществлялась на всех этапах – от научных исследований, разработки прототипов, сертификации до мелкосерийного производства. Для компаний, осуществляющих деятельность в рамках приоритетов государственной научно-технологической политики, должен быть разработан особый правовой режим. Только тогда бизнес будет заинтересован в такой деятельности.

– Как у нас обстоят дела со средним бизнесом в НИОКР?

– Так же, как и по стране в целом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями казахстанского бизнеса, прошедшей 12 сентября т. г., отметил, что за последние 7 лет среднее предпринимательство выросло только на 0,5%. Сегмент среднего предпринимательства в экономике на сегодняшний день составляет 6,2%. В то же время доля среднего бизнеса в странах ОЭСР колеблется от 18 до 26%.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2022 году инновационной деятельностью занималось 3 390 организаций из 30 750, принимавших участие в обследовании инновационной активности предприятий. Из них только 513 предприятий осуществляли создание инноваций, используя НИОКР.

По поручению Главы государства сегодня разрабатываются меры по поддержке среднего бизнеса. Думаю, что авторы этих предложений должны учесть специфику предприятий среднего бизнеса, ориентированных на внедрение результатов ­научных исследований и опытно-конструкторских разработок. В частности, более высокие риски, необходимость в получении инвестиций, в том числе венчурных, благоприятных банковских займов, потребность в поддержке стартапов и инвесткомпаний, ориентированных на исследования, научные проекты, инновации, новые технологии.

Если мы заглянем в фонды национального института интеллектуальной собственности РК, то увидим, как много технологических разработок, изобретений, инновационных решений, сделанных учеными, инженерами, изобретателями, не нашли своего применения. Многие из них могли бы уже сегодня значительно улучшить качество жизни наших граждан, но у нас просто нет организаций, предприятий, готовых заняться их внедрением. И винить в этом ученых и изобретателей в корне неправильно.

Соглашусь, что для стимулирования интереса среднего бизнеса к НИОКР нужны не только капитал и особые условия, но и формирование класса научно-технологических предпринимателей, которые как имели бы за плечами научный бэкграунд, так и обладали бы бизнес-мышлением. Тут можно привести в пример стартапы, которые в достаточно короткий срок буквально «раскачали» отрасль информационных технологий и финтеха в стране. Молодежь, еще не обремененная социальными стереотипами и страхами, быстро откликнулась на вызов и показала реальные достижения в этих сферах.

Я уверен, если в стране будут созданы благоприятные условия для развития научно-технологического предпринимательства, то в этот сегмент придут люди. И большой бизнес начнет не просто вкладывать средства в научные исследования, а инвес­тировать и получать свою выгоду. Тогда предприятия будут конкурировать за получение результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок.

Таким образом, развитие нау­ки в Казахстане в настоящий момент зависит не только от ученых, но и в целом от создания благоприятной бизнес-среды для внедрения новых технологических решений. Поэтому, для того чтобы наука стала ­реальным локомотивом экономического развития, мы должны преодолеть ведомственные, корпоративные барьеры, психологические стереотипы и вместе формировать соответствующий бизнес-климат и научно-технологическую политику в стране.