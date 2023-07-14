Новый банковский омбудсмен избран в Казахстане

Дархан Нурпеисов избран банковским омбудсменом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: пресс-служба АРРФР РК

Дархан Нурпеисов вступил в должность банковского омбудсмена с 12 июля 2023 года, срок его полномочий – 2 года. На этом посту он сменил Ерсерика Сийрбаева.

Перед вновь избранным банковским омбудсменом были поставлены задачи по усилению его роли в вопросах урегулирования просроченной задолженности по банковским займам и микрокредитам казахстанцев.

Дархан Кадырбаевич Нурпеисов имеет юридическое образование, является доктором юридических наук, профессором, магистром делового администрирования (МВА).

Работал в банковском секторе, занимал руководящие должности в Агентстве РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, Национальном банке РК.