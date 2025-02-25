Новый перинатальный центр будет построен в Астане

Он будет сдан в 2027 году

Фото: акимат столицы

Строительство будет идти за счет АО «Самрук-Казына». Об этом сообщили в Управлении общественного здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

«На сегодня уже ведется строительство перинатального центра в районе Сарыарка за счёт «Самрук-Казыны», планируемый ввод объекта в эксплуатацию в 2027 году», - сообщила глава ведомства Алия Рустемова.

По ее словам, акимат ведет работу по привлечению частных инвестиций в строительство объектов здравоохранения. В текущем году будут введены в эксплуатацию две полноценные частные поликлиники (в районе ж/д вокзала «Нұрлы жол» и Хуссейн Бен Талала). И в ближайшие 3 года еще две поликлиники за счет инвесторов.

Также она рассказала об улучшении материально-технической базы больниц и поликлиник столицы. Так в 2024 году закуплено 435 единиц медицинского оборудования. В текущем году запланирован закуп 336 единиц медоборудования для стационаров и поликлиник города.