Новый взгляд на развитие

Национальная академия наук РК объединит вокруг себя отечественных ученых с целью решения насущных проблем, накопившихся в научной сфере

В стенах Назарбаев Университета прошла публичная встреча президента Национальной академии наук РК Ахылбека Куришбаева с ведущими учеными, членами Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, руководителями вузов и научно-исследовательских институтов Астаны. Они собрались для обмена мнениями по решению актуальных проблем развития отечественной науки.

Открывая встречу, Ахылбек Куришбаев акцентировал внимание на вопросах, препятствующих развитию науки в Казахстане. По его мнению, в их решении ключевую роль может сыграть академия при поддержке всего научного сообщества.

При этом он подчеркнул, что академия не должна становиться вторым государственным уполномоченным органом, чтобы не нарушать сложившуюся в стране систему управления наукой, переподчиняя научные организации от одного ведомства другому. Но учреждение должно восполнять те системные пробелы, которые имеются в сфере управления наукой.

– Объединение усилий ведущих ученых, создание условий для конструктивного обсуждения направлений научно-технического развития республики всеми заинтересованными субъектами и ориентация научного потенциала на задачи, эффект от решения которых станет ощутимым на практике, положены в основу новой миссии академии, – отметил Ахылбек Куришбаев.

Особо была подчеркнута важность академии в определении приоритетных направлений проведения научных исследований. Если проанализировать, как в Казахстане определяются приоритеты развития науки, и сравнить с опытом технологически развитых стран, то можно понять, что у нас они служат больше для распределения финансирования и базируются в основном на возможностях ученых, а не на потребностях государства.

– В большинстве развитых стран система национальных научно-технологических приоритетов определяется независимыми научно-аналитическими организациями и основывается на результатах крупномасштабных форсайтных исследований, технологического прогнозирования и скаутинга, – сказал Ахылбек Куришбаев.

В этой связи на базе Академии наук будет развернута объективная система определения приоритетных направлений развития научных исследований в сопряжении с реальным состоянием экономики, науки и мировыми трендами научно-технологического развития.

– При этом важно оценивать не только существующие, но и предстоящие вызовы для экономики и общества, – добавил он.

Не оправдал себя и шаблонный подход с трехлетним периодом финансирования на конкурсной основе ко всем направлениям науки. Это привело к снижению результативности, особенно в части фундаментальных исследований.

– Проблема в том, что в Казахстане не создаются должные условия для фундаментальной науки, которая способствует развитию современных базовых компетенций и служит основой для реализации высокого уровня прикладных разработок, обеспечивает постоянное повышение интеллектуального потенциала страны, – пояснил глава Нацакадемии.­

В качестве примера он привел опыт финансирования аграрной науки США. Там актуальные стратегические исследования финансируются из федерального бюджета на внеконкурсной основе. В 2023 году на подобные исследования выделили 1,9 млрд долларов.

Другая проблема – дефицит «молодой крови». Сейчас средний возраст ученых в РК составляет 57 лет, а 15% сотрудников уже достигли пенсионного возраста. По этой причине академия сделает особый акцент на создании необходимых условий для притока молодых научных кадров.

– Вместе с тем, говоря о молодых ученых, нельзя забывать о тех, кто создавал казахстанскую науку и внес значительный вклад в ее развитие, – уточнил спикер. – Сейчас важно использовать опыт ученых старшего поколения, которые способны вносить значительный интеллектуальный вклад в развитие страны. А те ветераны, которые по объективным причинам не занимаются активной исследовательской деятельностью, могут стать почетными членами академии по аналогии с академиями других стран.

К слову, сейчас до сих пор на законодательном уровне не определен статус Национальной академии наук при Президенте РК как высшей научной организации, не регламентированы ее форма управления, функции и направления деятельности, а также источники финансирования.

– В связи с чем все эти вопросы нашли отражение в разработанных предложениях к проекту Закона «О науке и технологической политике», которые недавно были внесены на рассмотрение Мажилиса, – подчеркнул глава академии.

В завершение Ахылбек Куришбаев отметил, что за предыдущие 30 лет не было предложено ни одной эффективной стратегии развития науки, нацеленной на результат с действенными инструментами ее финансирования.

– Мы все это время работали на скорость, где главным принципом было достижение побед и получение быстрых результатов. Разумеется, в таких условиях казахстанская наука не могла развиваться должным образом, – подытожил он.

В мероприятии приняли участие более 60 ученых, представляющих разные направления науки. В ходе открытого диалога ими высказаны конструктивные предложения по ключевым вопросам развития научных исследований, а также изложены ожидания научного сообщества от деятельности Академии наук.