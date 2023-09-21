Новый закон о возврате незаконно приобретенных активов разъяснили в правительстве РК

В пресс-службе правительства РК прокомментировали новый закон о возврате государству незаконно приобретенных активов, заверив, что документ не затронет добросовестных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz.
По поручению главы государства депутатами Мажилиса разработан Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», принятый 12 июля 2023 года («закон»).
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о правовых актах, законом предусмотрен четкий порядок введения в действие, согласно которому определенные нормы, предусматривающие меры и способы добровольного и принудительного возврата активов, введены в действие с 12 сентября 2023 года. При этом, с 24 июля 2023 года введены в действие все остальные нормы закона, в том числе положения по мониторингу и анализу информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврату активов.
Закон разработан на основе тщательного изучения и имплементации всех современных международно-признанных стандартов и практик в области противодействия коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества, в том числе из-за рубежа и взаимодействия в этой связи с международными организациями, судами и компетентными органами иностранных государств.
Международные стандарты имплементированы в национальное право Казахстана с учетом конституционно-правовых положений и фундаментальных основ казахстанской правовой системы и правопорядка.
Закон прошел все необходимые экспертизы и всестороннее обсуждение с участием депутатов-инициаторов, государственных органов и общественных экспертов (экономистов, правоведов и пр.) на различных площадках, в средствах массовой информации и в рабочих группах палат парламента.
11 июля 2023 года Конституционный суд, рассмотрев закон и сопутствующие поправки в законодательные акты, признал их соответствующими Конституции Республики Казахстан.
Закон размещен на официальных интернет-порталах правовой информации в публичном доступе. Цель и основной посыл закона выражены в преамбуле, согласно которой, закон принят в интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев и регулирует возврат незаконно приобретенных активов для восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения основополагающих положений Конституции Казахстана, законности, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа.
В соответствии с требованиями правовой определенности, очерчен конкретный круг субъектов, в отношении активов которых действует закон, а равно даны определения всех ключевых терминов и правовых институтов, которые впервые вводятся в национальное законодательство Казахстана из международного и иностранного опыта.
Так, законом определены понятия «незаконно приобретенных активов», «активов», «административно-властных ресурсов», «добросовестных приобретателей», «добросовестных кредиторов», «сверхдоходов» и др.
С учетом уже предусмотренного в казахстанском законодательстве о противодействии легализации преступных доходов понятия «публичных должностных лиц», к субъектам закона в рамках его предмета и регулятивных целей, отнесены чиновники верхнего уровня, включая всех лиц, занимающих должности, указанные в Конституции, политических государственных служащих, депутатов, судей и других высокопоставленных государственных служащих, управленцы в государственных и квазигосударственных компаниях, а равно аффилированные с ними субъекты олигополий, получившие активы и доходы (включая сверхдоходы) от них за счет использования своих административно-властных ресурсов, связей и влияния.
Учитывая практику оформления незаконно приобретенных активов в целях их сокрытия на разного рода третьих лиц (номиналов, родственников и т.д.), круг таких лиц также определен в законе, как того требуют действующие международные стандарты и опыт в сфере поиска и возврата пострадавшим государствам незаконно выведенных из них активов.
При этом законом не предусмотрено возможности произвольного расширения субъектного состава вне нормативно очерченных рамок субъектов и аффилиатов. Только те субъекты и аффилированные лица, которые подпадают под признаки, конкретно перечисленные в законе (включая обладание значительными по размерам активами), могут быть включены в реестр для проверки законности источников происхождения активов и возможной подачи иска о принудительном возврате.
Ключевая обязанность для субъектов и их аффилированных лиц предусмотрена в статье 2 закона — они обязаны в случаях и по основаниям, установленным настоящим законом, доказать в суде законность источников происхождения принадлежащих им активов.
Соответственно, под «незаконно приобретенными активами» законом определено, что это — активы, подлежащие возврату государству в связи с их признанием судом по основаниям, предусмотренным законом, активами необъяснимого происхождения (законность источников происхождения которых не доказана суду).
Процесс возврата активов, контуры которого заложены в законе, соответствует основополагающим международным стандартам в данной сфере, важнейшие из которых требуют:
- чтобы действия государства были законными, основанными на строгом соблюдении процедур и условий, предусмотренных законом;
- конфискации активов только на основе надлежащего процесса и по решению суда;
- прозрачности для гражданского общества, в том числе в вопросах дальнейшего использования конфискованных активов на благо развития народа пострадавшей от коррупции и вывода активов страны.
В рамках судебного контроля положениями закона предусмотрены процессуальные правила и стандарты доказывания, направленные на создание правовой определенности и гарантию возможности защиты каждой стороной своих прав в состязательном гражданском процессе.
Сопутствующими поправками Гражданский процессуальный кодекс дополнен новой главой, посвященной рассмотрению исков граждан и организаций об обжаловании любых неправомерных действий уполномоченного органа по возврату активов в порядке особого искового производства.
В целях прозрачности, законности, защиты от произвола, предусмотрен не только судебный, но и общественный контроль работы уполномоченного органа по возврату активов.
В частности, на досудебной стадии предусмотрено рассмотрение всех ключевых вопросов, начиная с формирования реестра субъектов и заканчивая заключением соглашений о добровольном возврате (и условий таких соглашений), либо подачей исков в суды о принудительном возврате, комиссией, в состав которой в обязательном порядке входят не только представители исполнительной власти, но и депутаты, а также авторитетные общественные деятели страны.
Законом в отдельной статье предусмотрены весомые гарантии защиты прав субъектов и аффилированных лиц, вовлеченных в процесс гражданско-правового разбирательства в отношении законности источников происхождения активов. Данные гарантии усиливают и дополняют действующие нормы, направленные на защиту прав и законных интересов граждан и организаций, предусмотренные в Конституции и законах республики.
Действия уполномоченного органа, носящие неправомерный характер и причиняющие ущерб частным лицам, влекут имущественную ответственность государства. Законом данное фундаментальное правило, предусмотренное Гражданским кодексом, уточняется и конкретизируется применительно к ситуациям, когда на активы необоснованно наложены обеспечительные меры.
Наконец, в полном соответствии с международными стандартами в сфере возврата активов, казахстанским законом предусмотрены должные гарантии защиты прав добросовестных приобретателей активов; а также добросовестных кредиторов, а равно гарантии защиты лиц, сообщивших о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающих содействие возврату активов.
Принимая во внимание специфику и сложность процесса возврата активов, накопленный опыт международно-правового сотрудничества с иностранными партнерами, особое внимание придается неукоснительному соблюдению требований процессуально- и материально-правового характера, а равно требований и гарантий в области защиты прав человека.
В равной степени учету подлежат все заключенные и действующие международно-правовые соглашения Казахстана в области защиты и поддержки инвестиций с зарубежными государствами.
Следует отметить, что согласно законодательству о национальной безопасности, препятствование росту инвестиционной активности, нанесение ущерба экономическому рейтингу Казахстана на международной арене рассматриваются в ряду основных угроз национальной безопасности страны.
Конституцией Казахстана предусмотрена и гарантирована незыблемость права частной собственности, а равно право каждого иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.
Учитывая, что работа по возврату активов носит сложный, многоуровневый, комплексный характер, с вовлечением множества субъектов и активов, зачастую находящихся в различных странах мира, положения, предусмотренные Законом, дополняют и укрепляют вышеперечисленные и прочие нормы Конституции, Гражданского кодекса, других законов и международных соглашений Республики Казахстан.
Принятый Парламентом Казахстана закон, опираясь на международные стандарты и опыт развитых западных стран с верховенством права, нацелен на восстановление социальной справедливости и устойчивое развитие Казахстана, как правового и социального государства, создание фундаментальной основы для искоренения условий, способствующих дальнейшему выводу активов из страны, при строгом соблюдении гарантированных Конституцией Казахстана, его международными обязательствами и законодательством прав национальных и иностранных инвесторов, субъектов предпринимательства и частных лиц.
Таким образом, закон не направлен против добросовестных инвесторов, в том числе иностранных. В отсутствие иных условий, наличие активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге или $100 млн) не является самостоятельным основанием для применения к добросовестным инвесторам норм указанного закона.