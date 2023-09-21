Новый закон о возврате незаконно приобретенных активов разъяснили в правительстве РК

В пресс-службе правительства РК прокомментировали новый закон о возврате государству незаконно приобретенных активов, заверив, что документ не затронет добросовестных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz .

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По поручению главы государства депутатами Мажилиса разработан Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», принятый 12 июля 2023 года («закон»).

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о правовых актах, законом предусмотрен четкий порядок введения в действие, согласно которому определенные нормы, предусматривающие меры и способы добровольного и принудительного возврата активов, введены в действие с 12 сентября 2023 года. При этом, с 24 июля 2023 года введены в действие все остальные нормы закона, в том числе положения по мониторингу и анализу информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврату активов.

Закон разработан на основе тщательного изучения и имплементации всех современных международно-признанных стандартов и практик в области противодействия коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества, в том числе из-за рубежа и взаимодействия в этой связи с международными организациями, судами и компетентными органами иностранных государств.

Международные стандарты имплементированы в национальное право Казахстана с учетом конституционно-правовых положений и фундаментальных основ казахстанской правовой системы и правопорядка.

Закон прошел все необходимые экспертизы и всестороннее обсуждение с участием депутатов-инициаторов, государственных органов и общественных экспертов (экономистов, правоведов и пр.) на различных площадках, в средствах массовой информации и в рабочих группах палат парламента.

11 июля 2023 года Конституционный суд, рассмотрев закон и сопутствующие поправки в законодательные акты, признал их соответствующими Конституции Республики Казахстан.

Закон размещен на официальных интернет-порталах правовой информации в публичном доступе. Цель и основной посыл закона выражены в преамбуле, согласно которой, закон принят в интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев и регулирует возврат незаконно приобретенных активов для восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения основополагающих положений Конституции Казахстана, законности, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа.

В соответствии с требованиями правовой определенности, очерчен конкретный круг субъектов, в отношении активов которых действует закон, а равно даны определения всех ключевых терминов и правовых институтов, которые впервые вводятся в национальное законодательство Казахстана из международного и иностранного опыта.

Так, законом определены понятия «незаконно приобретенных активов», «активов», «административно-властных ресурсов», «добросовестных приобретателей», «добросовестных кредиторов», «сверхдоходов» и др.

С учетом уже предусмотренного в казахстанском законодательстве о противодействии легализации преступных доходов понятия «публичных должностных лиц», к субъектам закона в рамках его предмета и регулятивных целей, отнесены чиновники верхнего уровня, включая всех лиц, занимающих должности, указанные в Конституции, политических государственных служащих, депутатов, судей и других высокопоставленных государственных служащих, управленцы в государственных и квазигосударственных компаниях, а равно аффилированные с ними субъекты олигополий, получившие активы и доходы (включая сверхдоходы) от них за счет использования своих административно-властных ресурсов, связей и влияния.

Учитывая практику оформления незаконно приобретенных активов в целях их сокрытия на разного рода третьих лиц (номиналов, родственников и т.д.), круг таких лиц также определен в законе, как того требуют действующие международные стандарты и опыт в сфере поиска и возврата пострадавшим государствам незаконно выведенных из них активов.

При этом законом не предусмотрено возможности произвольного расширения субъектного состава вне нормативно очерченных рамок субъектов и аффилиатов. Только те субъекты и аффилированные лица, которые подпадают под признаки, конкретно перечисленные в законе (включая обладание значительными по размерам активами), могут быть включены в реестр для проверки законности источников происхождения активов и возможной подачи иска о принудительном возврате.

Ключевая обязанность для субъектов и их аффилированных лиц предусмотрена в статье 2 закона — они обязаны в случаях и по основаниям, установленным настоящим законом, доказать в суде законность источников происхождения принадлежащих им активов.

Соответственно, под «незаконно приобретенными активами» законом определено, что это — активы, подлежащие возврату государству в связи с их признанием судом по основаниям, предусмотренным законом, активами необъяснимого происхождения (законность источников происхождения которых не доказана суду).

Процесс возврата активов, контуры которого заложены в законе, соответствует основополагающим международным стандартам в данной сфере, важнейшие из которых требуют:

- чтобы действия государства были законными, основанными на строгом соблюдении процедур и условий, предусмотренных законом;

- конфискации активов только на основе надлежащего процесса и по решению суда;

- прозрачности для гражданского общества, в том числе в вопросах дальнейшего использования конфискованных активов на благо развития народа пострадавшей от коррупции и вывода активов страны.

В рамках судебного контроля положениями закона предусмотрены процессуальные правила и стандарты доказывания, направленные на создание правовой определенности и гарантию возможности защиты каждой стороной своих прав в состязательном гражданском процессе.

Сопутствующими поправками Гражданский процессуальный кодекс дополнен новой главой, посвященной рассмотрению исков граждан и организаций об обжаловании любых неправомерных действий уполномоченного органа по возврату активов в порядке особого искового производства.

В целях прозрачности, законности, защиты от произвола, предусмотрен не только судебный, но и общественный контроль работы уполномоченного органа по возврату активов.

В частности, на досудебной стадии предусмотрено рассмотрение всех ключевых вопросов, начиная с формирования реестра субъектов и заканчивая заключением соглашений о добровольном возврате (и условий таких соглашений), либо подачей исков в суды о принудительном возврате, комиссией, в состав которой в обязательном порядке входят не только представители исполнительной власти, но и депутаты, а также авторитетные общественные деятели страны.

Законом в отдельной статье предусмотрены весомые гарантии защиты прав субъектов и аффилированных лиц, вовлеченных в процесс гражданско-правового разбирательства в отношении законности источников происхождения активов. Данные гарантии усиливают и дополняют действующие нормы, направленные на защиту прав и законных интересов граждан и организаций, предусмотренные в Конституции и законах республики.

Действия уполномоченного органа, носящие неправомерный характер и причиняющие ущерб частным лицам, влекут имущественную ответственность государства. Законом данное фундаментальное правило, предусмотренное Гражданским кодексом, уточняется и конкретизируется применительно к ситуациям, когда на активы необоснованно наложены обеспечительные меры.

Наконец, в полном соответствии с международными стандартами в сфере возврата активов, казахстанским законом предусмотрены должные гарантии защиты прав добросовестных приобретателей активов; а также добросовестных кредиторов, а равно гарантии защиты лиц, сообщивших о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающих содействие возврату активов.

Принимая во внимание специфику и сложность процесса возврата активов, накопленный опыт международно-правового сотрудничества с иностранными партнерами, особое внимание придается неукоснительному соблюдению требований процессуально- и материально-правового характера, а равно требований и гарантий в области защиты прав человека.

В равной степени учету подлежат все заключенные и действующие международно-правовые соглашения Казахстана в области защиты и поддержки инвестиций с зарубежными государствами.

Следует отметить, что согласно законодательству о национальной безопасности, препятствование росту инвестиционной активности, нанесение ущерба экономическому рейтингу Казахстана на международной арене рассматриваются в ряду основных угроз национальной безопасности страны.

Конституцией Казахстана предусмотрена и гарантирована незыблемость права частной собственности, а равно право каждого иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.

Учитывая, что работа по возврату активов носит сложный, многоуровневый, комплексный характер, с вовлечением множества субъектов и активов, зачастую находящихся в различных странах мира, положения, предусмотренные Законом, дополняют и укрепляют вышеперечисленные и прочие нормы Конституции, Гражданского кодекса, других законов и международных соглашений Республики Казахстан.

Принятый Парламентом Казахстана закон, опираясь на международные стандарты и опыт развитых западных стран с верховенством права, нацелен на восстановление социальной справедливости и устойчивое развитие Казахстана, как правового и социального государства, создание фундаментальной основы для искоренения условий, способствующих дальнейшему выводу активов из страны, при строгом соблюдении гарантированных Конституцией Казахстана, его международными обязательствами и законодательством прав национальных и иностранных инвесторов, субъектов предпринимательства и частных лиц.

Таким образом, закон не направлен против добросовестных инвесторов, в том числе иностранных. В отсутствие иных условий, наличие активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге или $100 млн) не является самостоятельным основанием для применения к добросовестным инвесторам норм указанного закона.