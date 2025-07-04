Фото пресс-службы акимата области Улытау

Как сообщили в пресс-службе акимата области Улытау, это двенадцатый инвестиционный проект, реализованный в регионе за последние три года. Его стоимость составляет 800 миллионов тенге, создано 40 новых рабочих мест. Ежегодно предприятие планирует выпускать 5 миллионов единиц средств индивидуальной защиты.

Значимость проектов, направленных на диверсификацию экономики региона, подчеркнул аким области Дастан Рыспеков. На церемонии открытия он также отметил, что руководство области рассматривает привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в числе приоритетных задач: «Мы продолжим принимать меры, направленные на создание благоприятных условий для инвесторов, сокращение барьеров и повышение экономического потенциала региона».

В 2025 году в регионе планируется реализовать 17 инвестиционных проектов на общую сумму 138 миллиардов тенге. Кроме того, до 2028 года сформирован инвестиционный пул из 22 проектов на сумму 917 миллиардов тенге. Эта инициатива позволит создать свыше 2 тысяч новых рабочих мест.

«Сейчас мы обеспечиваем средствами защиты предприятия и производства области Ұлытау. Ближе к осени планируем нарастить мощности и выйти на рынок Казахстана. Тогда увеличится и объём выпускаемой продукции, и число сотрудников», - рассказал инвестор Калмурат Мадишев.

Стоит отметить, что в 2024 году в рамках диверсификации экономики в Улытау было реализовано 9 инвестиционных проектов на общую сумму 34 млрд тенге. В результате создано более 200 новых рабочих мест. Кроме того, в прошлом году в основной капитал привлечено 226,5 миллиарда тенге инвестиций, из которых 89% составили частные вложения.