Нурлан Искаков возглавил комитет в Минздраве

На этот пост он пришел с должности заместителя председателя правления РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой».

Фото пресс-службы Правительства РК

Приказом министра здравоохранения РК Искаков Нурлан Зайкешевич назначен председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Нурлан Искаков родился в 1978 году в Омске (Российская Федерация). Окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, Университет «Туран Астана», Международную академию бизнеса, Алматинский университет менеджмента, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году медбратом городской станции скорой медицинской помощи.

В 1999-2002 годы работал фельдшером городской станции скорой медицинской помощи Астаны.

В 2002-2007 годы — главный специалист отдела медицины катастроф Департамента здравоохранения Астаны, начальник организационно методического отдела Центра медицины катастроф.

В 2007-2008 годы — и. о. главного специалиста, главный специалист отдела сельского здравоохранения Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области.

В 2008-2009 годы работал экспертом управления санитарно-эпидемиологического надзора, главным экспертом управления организации лечебно-санаторной помощи и управления организационно-правового обеспечения Медицинского центра Управления делами президента РК.

В 2009-2012 годы работал в структуре ТОО «СК-Фармация».

В 2012-2017 годы — начальник отдела по внедрению медицинских технологий клинико-реабилитационного комплекса больницы медицинского центра Управления делами президента РК, президент АО «Центр медицинских технологий и информационных систем» медицинского центра Управления делами президента РК.

В 2017-2020 годы — директор департамента развития туристских дестинаций АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

В 2020 году работал заместителем председателя правления ТОО «СК-Фармация».

С августа 2022 года занимал должность заместителя председателя правления РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой» Министерства здравоохранения РК.