Свежий выпуск Нужен четкий алгоритм 21 октября 2020 г. 8:55 Гуляим Тулешева Держать под контролемДокладывая о ветеринарной и фитосанитарной безопасности, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров сообщил, что за 9 месяцев текущего года проведено 122,2 млн прививок животных и птиц от особо опасных болезней. Осуществляются специальные мероприятия по диагностике и вакцинации. При этом 60% ветеринарных препаратов – отечественного производства.В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост очагов особо опасных болезней животных по бешенству, зарегистрирован птичий грипп, по которому страна была благополучной с 2005 года. С 22 сентября по 19 октября в 7 областях на личных подворьях пало 26,5 тыс. голов птиц, на трех птицефабриках – 847,4 тыс. голов. Всего от высокопатогенного гриппа пало 873,9 тыс. голов (1,9% от общего поголовья).Из республиканского запаса ветпрепаратов дополнительно выделено 4,4 млн доз вакцины против птичьего гриппа для вынужденной вакцинации домашней птицы по пути перелета ее диких собратьев и создания буферной зоны. – На сегодня падеж остановлен во всех 7 областях, на трех птицефабриках также наблюдается снижение, проводятся мероприятия по уничтожению заболевшего поголовья и возмещению стоимости его владельцам, – отметил Сапархан Омаров.Эпизоотическая ситуация находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства и акиматов областей, заверил также министр. Однако остается ряд проблемных вопросов, связанных с проведением ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля и надзора. К примеру, в связи с введением моратория на проверки остро стоит вопрос предупреждения и пресечения фактов возникновения и распространения на территории республики особо опасных болезней животных, вредных организмов, карантинных объектов. Чтобы изменить ситуацию, глава ведомства предложил вывести ветеринарный и фитосанитарный виды контроля и надзора из-под действия моратория. На примере вспышек гриппа птиц остро встал вопрос об оперативном наложении карантина и введении запрета на ввоз и вывоз животных и продукции из очага инфекции. Сегодня процедура согласования, утверждения и вступления в силу постановлений местных исполнительных органов занимает от 5 до 15 дней. Необходимо сократить этот срок до одного дня.– Просим рассмотреть возможность направления дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета для возмещения стоимости изъятых и уничтоженных птиц, пораженных высокопатогенным гриппом, а также выделить 3 миллиарда тенге из республиканского бюджета на создание национальных систем ветеринарной и фитосанитарной прослеживаемости. В целях оперативного реагирования и эффективного контроля и надзора за ввозом продукции предлагаем расположить ветеринарные и фитосанитарные контрольные посты в непосредственной близости к пограничному посту по аналогии с Российской Федерацией, – отметил министр. В свою очередь аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов проинформировал о том, что в регионе планомерно проводится работа по обеспечению ветеринарной и фитосанитарной безопасности. На ветеринарные мероприятия выделено 1,5 млрд тенге, что на 500 млн тенге больше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на принятые меры, на территории области отмечена вспышка птичьего гриппа, от которого пало 450 тыс. голов. – В населенных пунктах, где подтвержден диагноз, установлен режим карантина. Выделено 873 тысячи доз вакцины. Привито 554 тысячи голов птицы. Ее владельцам выплачено 66 миллионов тенге компенсации, работа продолжается, – доложил Кумар Аксакалов. Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что в 10 населенных пунктах объявлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, установлены блокпосты, закреплены ветеринарные специалисты с дезинфекционными установками, работники полиции для контроля карантинных мер, с населением проводится разъяснительная работа. – Эпизоотическая ситуация стабилизировалась, за последние 17 дней падеж среди птиц не зарегистрирован, оздоровительные мероприятия продолжаются. Из республиканских источников получена 491 тысяча доз вакцины для частного подворья, вакцинация завершена. Помимо этого, на птицефабриках вакцинировано за счет собственных средств 625 тысяч голов птицы. Итого по области вакцинировано 968 тысяч голов птицы, – проинформировал Архимед Мухамбетов. О ветеринарной и фитосанитарной ситуации доложил также аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Как подчеркнул Премьер-министр Аскар Мамин, подводя итоги обсуждения первого вопроса, от состояния ветеринарной и фитосанитарной ситуации во многом зависит конкурентоспособность АПК, поэтому государство уделяет этим сферам особое внимание. Глава Правительства дал ряд поручений. В частности, министерствам сельского хозяйства и юстиции надлежит совместно с заинтересованными госорганами упростить процедуру регистрации в органах юстиции решений местной исполнительной власти по введению и снятию карантина и ограничительных мероприятий. Минсельхозу совместно с заинтересованными госорганами для организации эффективного контроля необходимо обеспечить развитие национальных систем ветеринарной и фитосанитарной прослеживаемости. – Надо обеспечить 100-процентную идентификацию сельскохозяйственных животных путем совершенствования соответствующей информационной базы и автоматизации процессов ее актуализации, – отметил Аскар Мамин. Министерствам сельского хозяйства и образования и науки поручено проработать вопрос совершенствования подготовки кадров для отрасли и увеличения выделяемых грантов на обучение специальностям ветеринарной и фитосанитарной служб с условием последующей отработки выпускниками заранее оговоренных сроков на селе.На случай второй волны Об обеспечении ускоренной экспертизы лекарственных средств (ЛС) при регистрации рассказал министр здравоохранения Алексей Цой. По его словам, оценка качества лекарственных средств и медицинских изделий проводится по ускоренной процедуре в течение 3 рабочих дней. Упрощен доступ к ввозимым препаратам и изделиям на случай ЧС. – На 2019 год в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения Единым дистрибьютором закупались лекарственные средства и медицинские изделия по 45 нозологиям на 114,6 миллиарда тенге. С 1 января 2020-го в Казахстане внедрена система ОСМС, что позволяет покрывать дополнительно 105 нозологий на 27,2 миллиарда тенге, в рамках ГОБМП – 32 нозологии на 130,3 миллиарда тенге. Тем самым достигнуто расширение охвата нозологий в рамках ГОБМП и ОСМС в 3 раза, – подчеркнул глава Минздрава. Алексей Цой также озвучил меры по подготовке к возможной новой волне коронавирусной инфекции в осенне-зимний период. Это, во-первых, формирование неснижаемого двухмесячного запаса лекарственных средств на складах. Закупаются 44 наименования дефицитных и востребованных лекарственных средств по COVID-19 на 8,2 млрд тенге для ежемесячного лечения в стационарах около 60 тыс. пациентов. Объем неснижаемого запаса приобретается вне заявок, по прогнозу МЗ РК, для формирования «подушки безопасности» в случае второй волны КВИ. По словам министра, объем двухмесячного запаса лекарственных средств по COVID-19 будет храниться на хабах Единого дистрибьютора. На 15 октября 2020 года закуплено 37 наименований ЛС на 5,92 млрд тенге. – Данная мера позволит создать резерв по ЛС для лечения КВИ в случае второй волны и сгладить проблемы с планированием потребности и заболеваемости, – отметил министр. По его словам, регионами с момента пандемии заявлена дополнительная потребность на ЛС по СOVID-19 на 16,6 млрд тенге. С 22 июля Единым дистрибьютором принято решение о формировании во всех медицинских организациях, инфекционных и провизорных центрах по республике месячного запаса, который бы оперативно пополнялся за счет дополнительного объема закупленных лекарств и медицинских изделий.– На сегодня Единым дистрибьютором отгружено 91 наименование ЛС на сумму 17,9 миллиарда тенге. Данная мера позволила покрыть острую дополнительную потребность медицинских организаций, насытить стационары препаратами по COVID-19, создать резервы, – заключил глава Минздрава.Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов также доложил об обеспечении населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями. По его информации, за 9 месяцев текущего года объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 39,8%.– В фармацевтической промышленности страны производство лекарств и медицинских изделий осуществляют 96 предприятий, в том числе выпуск лекарственных препаратов – 33 компании, изделий медицинского назначения – 41 и медицинской техники – 22 структуры, – сообщил министр. Отечественными товаропроизводителями заключено 88 долгосрочных договоров на выпуск 5 042 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. В частности, отечественными предприятиями ежесуточно производится 900 тыс. масок, на складах их имеется 18 млн. При этом производственные мощности предприятий позволяют в сутки выпускать до 1,2 млн медицинских масок. При гарантированном закупе отечественные производители готовы увеличить ежесуточный объем производства масок до 1,5 млн штук.Ежесуточно выпускается 330 тыс. пар перчаток. В ноябре мощности будут увеличены до 530 тыс. пар в сутки. Шесть отечественных компаний сегодня в месяц производят 504 тыс. защитных костюмов. До конца года мощности будут увеличены до 1 млн. В случае второй волны пандемии предприятия фармацевтической отрасли готовы обеспечить необходимый объем лекарственных средств. Потребность страны в стационарных аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составляет 1 500. На сегодня отечественные предприятия полностью закрыли потребность в них для 297 больниц в 17 регионах Казахстана.На заводах Казахстана произведено 376 машин «скорой помощи», из которых 220 поставлены в регионы страны. Производятся поставки оставшихся. В целом в рамках данной программы до 5 ноября будут поставлены 1 167 единиц машин санитарного транспорта.Что касается ста передвижных медицинских комплексов, то на сегодня, по информации Бейбута Атамкулова, изготовлено 63 единицы ПМК. Уже отгружено 45 единиц, из которых 25 прибыло в регионы, идет процесс передачи. Местными исполнительными органами заключены контракты с АО «Актюбрентген» на производство 49 единиц рентгеноаппаратов стоимостью 41,5 млн тенге за единицу.Первые 12 аппаратов поставлены в Актобе 9 октября. Отгрузка оставшихся 37 аппаратов завершится до 30 октября (в Туркестанскую область – 3, Акмолинскую – 2, Алматинскую – 3, Павлодарскую – 6, Жамбылскую – 4, Западно-Казахстанскую – 7, Костанайскую – 10, Актюбинскую область – 2).С докладами по второму вопросу также выступили председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев, акимы Туркестанской области Умирзак Шукеев, Алматинской области – Амандык Баталов, Шымкента – Мурат Айтенов.По готовности к новой волне коронавирусной инфекции, лекарственному обеспечению медицинских организаций и населения Правительством принимаются все необходимые меры. Говоря об этом, Аскар Мамин сообщил, что в текущем году в рамках внедрения обязательного медицинского страхования в 3 раза расширен перечень бесплатных лекарственных средств, или с 45 до 137 наименований препаратов. С августа гражданам бесплатно выдаются 5 видов лекарств (жаропонижающие, антикоагулянты) для лечения коронавируса на дому (план охвата – 1 млн человек). Проведена работа по формированию республиканского и регионального двухмесячного запаса из 91 наименования лекарств для стационаров и средств индивидуальной защиты. Чтобы не допустить аптечного дефицита лекарств, «CК-Фармация» закупает 33 наиболее востребованных препаратов для насыщения розничной сети. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды.По поручению Главы государства решением Межведомственной комиссии утверждена методика формирования стабилизационных фондов для закупа востребованных лекарственных средств за счет местного бюджета. Аскар Мамин поручил акиматам до 1 ноября довести объемы стабилизационных фондов до утвержденного норматива, обеспечить постоянное отслеживание потребности лекарств как в медицинских организациях, так и в аптеках. При этом отмечена необходимость наличия четкого алгоритма закупа лекарств за счет стабилизационных фондов. – Министерству здравоохранения совместно с «СК-Фармация» нужно вести мониторинг наличия лекарств в стационарах, особенно в инфекционных больницах. Дефицита лекарств не должно быть, – подчеркнул Премьер-министр. МИИР дано поручение проработать с отечественными производителями медицинских изделий вопрос увеличения выпуска средств индивидуальной защиты и медицинских масок до 1,5 млн штук в сутки, Минздраву – обеспечить своевременный закуп и поставку лекарственных средств и медицинских изделий на следующий год. Премьер-министр отметил необходимость четкого исполнения поручения Главы государства о повышении эффективности и оперативности закупа «СК-Фармация» лекарственных средств.