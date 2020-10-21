Нужен четкий алгоритм

Держать под контролем

Докладывая о ветеринарной и фитосанитарной безопаснос­ти, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров сообщил, что за 9 месяцев текущего года проведено 122,2 млн прививок животных и птиц от особо опас­ных болезней. Осуществляются специальные мероприятия по диагностике и вакцинации. При этом 60% ветеринарных препаратов – отечественного производства.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост очагов особо опасных болезней животных по бешенству, зарегистрирован птичий грипп, по которому страна была благополучной с 2005 года.

С 22 сентября по 19 октября в 7 областях на личных подворьях пало 26,5 тыс. голов птиц, на трех птицефабриках – 847,4 тыс. голов. Всего от высокопатогенного гриппа пало 873,9 тыс. голов (1,9% от общего поголовья).

Из республиканского запаса ветпрепаратов дополнительно выделено 4,4 млн доз вакцины против птичьего гриппа для вынужденной вакцинации домашней птицы по пути перелета ее диких собратьев и создания буферной зоны.

– На сегодня падеж остановлен во всех 7 областях, на трех птицефабриках также наблюдается снижение, проводятся мероприятия по уничтожению заболевшего поголовья и возмещению стоимости его владельцам, – отметил Сапархан Омаров.

Эпизоотическая ситуация находится на постоянном контро­ле Министерства сельского хозяйства и акиматов областей, заверил также министр. Однако остается ряд проблемных воп­росов, связанных с проведением ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля и надзора.

К примеру, в связи с введением моратория на проверки остро стоит вопрос предупреждения и пресечения фактов возникновения и распространения на территории республики особо опасных болезней животных, вредных организмов, карантинных объектов. Чтобы изменить ситуацию, глава ведомства предложил вывести ветеринарный и фитосанитарный виды контро­ля и надзора из-под действия моратория.

На примере вспышек гриппа птиц остро встал вопрос об оперативном наложении карантина и введении запрета на ввоз и вывоз животных и продукции из очага инфекции. Сегодня про­цедура согласования, утверждения и вступления в силу постановлений местных исполнительных органов занимает от 5 до 15 дней. Необходимо сократить этот срок до одного дня.

– Просим рассмотреть возможность направления дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета для возмещения стоимос­ти изъя­тых и уничтоженных птиц, пораженных высокопатогенным гриппом, а также выделить 3 миллиарда тенге из республиканского бюджета на создание национальных систем ветеринарной и фитосанитарной прослеживаемос­ти. В целях оперативного реа­гирования и эффективного контроля и надзора за ввозом продукции предлагаем расположить ветеринарные и фитосанитарные контрольные посты в непосредственной близости к пограничному посту по аналогии с Российской Федерацией, – отметил министр.

В свою очередь аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов проинформировал о том, что в регионе планомерно проводится работа по обеспечению ветеринарной и фитосанитарной безопасности. На ветеринарные мероприятия выделено 1,5 млрд тенге, что на 500 млн тенге больше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на принятые меры, на территории области отмечена вспышка птичьего гриппа, от которого пало 450 тыс. голов.

– В населенных пунктах, где подтвержден диагноз, установлен режим карантина. Выделено 873 тысячи доз вакцины. Привито 554 тысячи голов птицы. Ее владельцам выплачено 66 миллионов тенге компенсации, работа продолжается, – доложил Кумар Аксакалов.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что в 10 населенных пунктах объявлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, установлены блокпосты, закреплены ветеринарные специалисты с дезинфекционными установками, работники полиции для контроля карантинных мер, с населением проводится разъяс­нительная работа.

– Эпизоотическая ситуация стабилизировалась, за последние 17 дней падеж среди птиц не зарегистрирован, оздоровительные мероприятия продолжаются. Из республиканских источников получена 491 тысяча доз вакцины для частного подворья, вакцинация завершена. Помимо этого, на птицефаб­риках вакцинировано за счет собственных средств 625 тысяч голов птицы. Итого по области вакцинировано 968 тысяч голов птицы, – проинформировал Архимед Мухамбетов.

О ветеринарной и фитосанитарной ситуации доложил также аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Как подчеркнул Премьер-министр Аскар Мамин, подводя итоги обсуждения первого воп­роса, от состояния ветеринарной и фитосанитарной ситуации во многом зависит конкурентоспособность АПК, поэтому государство уделяет этим сферам особое внимание.

Глава Правительства дал ряд поручений. В частности, минис­терствам сельского хозяйства и юстиции надлежит совместно с заинтересованными госорганами упростить процедуру регист­рации в органах юстиции решений местной исполнительной власти по введению и снятию карантина и ограничительных мероприятий.

Минсельхозу совместно с заинтересованными госорганами для организации эффективного контроля необходимо обеспечить развитие национальных систем ветеринарной и фитосанитарной прослеживаемости.

– Надо обеспечить 100-про­центную идентификацию сельскохозяйственных животных путем совершенствования соответствующей информационной базы и автоматизации процессов ее актуализации, – отметил Аскар Мамин.

Министерствам сельского хозяйства и образования и науки поручено проработать вопрос совершенствования подготовки кадров для отрасли и увеличения выделяемых грантов на обучение специальностям ветеринарной и фитосанитарной служб с условием последующей отработки выпускниками заранее оговоренных сроков на селе.