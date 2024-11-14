Американский тренер оценил потенциал фигуристки Софьи Самоделкиной

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Рафаэль Арутюнян считает, что ей нужно изменить свое отношение к работе, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Астаны

В интервью сайту sports.ru американский тренер поделился мнением о дальнейшей карьере молодой казахстанской фигуристки, побывавшей у него на стажировке в США.

«Софья действительно приезжала за консультацией, она провела у нас почти три недели. Мы с ней познакомились, и я дал ей какие-то первые рекомендации. Но если говорить про какую-то долгосрочную работу, то это проект очень небыстрый – и он потребует не одного года. Если ее федерация готова на это пойти, то мы открыты для сотрудничества, у нас двери не заперты. А если там есть мысли, что Арутюнян сейчас быстренько сделает какое-то чудо, то лучше этим и не заниматься. Тут потребуется кардинальное изменение отношения к работе. Одно дело работать с маленькой девочкой, которая что-то там прыгает, и совсем другое – вести взрослого спортсмена, голова которого должна быть устроена иначе», –  считает он.

Также спикер добавил, что у Софьи есть много плюсов. Девушка умеет выходить на соревнования, собираться и показывать максимум.

«Она просто боец, вытаскивает такие прыжки, которые другие не спасут. У нее уникальные данные – ну а разве с другими она бы дотянула до сегодняшнего дня? Но есть и проблема: она не воспитана, чтобы быть в спорте долгожителем. Тут нужна полная перезагрузка, потому что ее карьера была практически завершена – и вдруг получился вот такой новый поворот. И теперь надо решить, что дальше делать со своими тренировками и своим телом. Готова ли она на это? Это знает только она и ее команда», – аргументировал тренер.

Напомним, представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина завоевала серебряную медаль на международном турнире Tallinn Trophy в Эстонии.

Также ранее стало известно, что 17-летняя спортсменка недавно завоевала второе место на Мемориале Дениса Тена. За короткий срок девушка выступила на нескольких турнирах под казахстанским флагом. Теперь она планирует бороться за призовые места под руководством Рафаэля Арутюняна.

#тренер #фигурное катание #Софья Самоделкина

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