Нужно сформировать привычку к чистоте

Таза Казахстан
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Юлия Полонская

Студенты десяти вузов страны собрали более 17 тонн пластика

фото предоставлено организаторами

Таковы итоги республиканского конкурcа «3.2.1. Старт!», которые подвели на молодежном форуме в Астане. Это уже восьмой сезон проекта, который нацелен на формирование устойчивой модели сбора и переработки пластика посредством продвижения «зеленых» принципов и достижения Целей устойчивого развития.

Его участниками стали студенты 10 казахстанских вузов. В рамках проекта молодые люди собирали пластиковые отходы, ежемесячно отправляли их на переработку, при этом фиксируя количество сданного пластика. Кроме того, каждый университет предложил собственную модель сбора, сортировки и последующей переработки отходов.

– Сегодня необходимо сформировать привычку сортировки и переработки мусора в каждой семье, – считает депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев, обратившийся к молодым активистам с призывом позаботиться о чистоте улиц городов и природных зон.

Изменение экологического сознания является немаловажным фактором в достижении этих целей. Но этот процесс не ограничивается только проведением экологических акций, а требует комплексного подхода к формированию новой культуры потребления, считает руководитель управления коммунальных отходов Министерства экологии и природных ресурсов РК Аблай Алмуханов.

– Государственная политика в области управления отходами направлена на внедрение раздельного сбора отходов и объемов увеличения переработки с максимальным расширением полезных фракций. В этих целях перезапущена программа EcoQolday, принят механизм льготного кредитования для улучшения инфраструктуры в этой области в регионах, что, мы надеемся, даст положительный экологический эффект, – отметил спикер.

Поддержать реализацию этих идей готов и бизнес. Компания «CCI Казахстан», например, уже много лет работает с общественными организациями и государст­вом над различными проектами, которые способствуют сбору упаковки. Только за 2023 год было собрано и утилизировано порядка 3,5 тыс. тонн отходов, а до 2030 года планируется собрать стопроцентный эквивалентный объем упаковки, которую выпустят на рынок Казахстана.

– Отказаться от пластика мы не можем, это упаковочный материал для продуктов, без которого сложно сегодня представить их реализацию, но мы призываем бизнес к социальной ориентированности и ответственности. Так, только благодаря проекту «3.2.1.Старт!» было собрано 17 тонн отходов из этого материала, и сейчас можно дать ему новую жизнь, – отмечает директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Алима Исембаева. – Самое сложное в переработке – как раз сбор, и если этот вопрос будет решен на бытовом уровне и в инфраструктуре, то переработка значительно продвинется вперед.

По результатам соревнования по сбору пластика победителем стал Satbayev University и ВКТУ им. Д. Серикбаева. Лидер получит линейку оборудования по переработке пластиковых отходов с производством изделий второго цикла и также возможность монетизировать ответственное отношение к экологии. А ВКТУ им. Д. Серикбаева – шредер для измельчения пластика.

Также по итогам конкурса организаторы и вузы подписали коммюнике, налагающее обязанность продолжать инициативу раздельного сбора и поддерживать проекты в области устойчивого развития.

– Молодое поколение казахстанцев – это те самые люди, которые могут изменить отношение общества к этой проблеме, – считает главный менеджер ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» Асыл Окапова.

Это подтверждает участие молодых казахстанцев в акциях, которые общественное объединение проводит регулярно. Например, выставка Plastic in Art, где были представлены множество различных экспонатов, работы переработчиков пластика, дизайнеров одежды и интерьера, выполненные из переработанного пластика. Или экомарафон, в котором приняли участие алматинцы и гости города, собрав почти три тонны пластика, часть которого была использована в производстве 12 скамеек для парков Алматы. Открыты две экостанции, куда жители этого города могут сдавать до 11 видов отходов. До конца года будут открыты еще 25 экостанций по всей стране.

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