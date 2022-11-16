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Президент

"Нужно создать все условия талантливым гражданам для их самореализации именно в Казахстане" – Токаев

В ходе встречи с общественностью Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость создания всех условий талантливым гражданам для их полноценной самореализации именно в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

"Во многих мегаполисах мира ключевыми двигателями экономического роста являются креативные индустрии. Сегодня наши талантливые граждане достигают в этой сфере широкой известности за рубежом. Нам нужно создать все условия для их полноценной самореализации именно в нашей стране", - сказал Токаев.

Как он отметил, уже сейчас в креативном секторе Казахстана действуют более 19 тысяч компаний. При этом свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы.

"Мегаполис становится притягательным центром для цифровых номадов. Для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры. Я поддерживаю идею акимата о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге. Важно привлечь частные средства для реализации этого проекта. Уверен, Фонд придаст мощный импульс развитию экосистемы креативных индустрий", - заявил президент.

Также он подчеркнул, что Алматы обладает уникальной по красоте и разнообразию природой, богатым историко-культурным наследием - это является хорошей основой для привлечения внутренних и иностранных туристов.

"После снятия коронавирусных ограничений наблюдается бурный рост туристического потока в Алматы. Только за первое полугодие количество внутренних туристов увеличилось почти в 1,5 раза, иностранных – в 2,8 раза. Нужно эффективно использовать открывающиеся возможности", - добавил глава государства.

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