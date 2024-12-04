О чем договорился премьер в Бишкеке

Экономика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель Кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров провели 12-е заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета в Бишкеке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества в рамках договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств. Внимание уделено взаимодействию в области транспорта и логистики, промышленности, водных ресурсов, энергетики и др. В ходе заседания Межправсовета стороны отметили устойчивую положительную динамику по всему спектру двустороннего сотрудничества. Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за 9 месяцев превысил $1,2 млрд, что выше на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание укреплению партнерства с Кыргызстаном. В этом году отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень в результате подписания Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Мы высоко ценим наши отношения, выстроенные на основе дружбы, братства и добрососедства. Правительство Казахстана приложит все усилия для дальнейшего развития казахстанско-кыргызского сотрудничества», — отметил Олжас Бектенов.

Председатель Кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров также подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества. 

«Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров придает большое значение укреплению дружественных и добрососедских отношений с Казахстаном. Официальный визит нашего президента в Республику Казахстан в апреле текущего года придал исторический характер и открыл новую эпоху в кыргызско-казахстанских отношениях. Уверен, что подписанный в этом году договор об углублении и расширении союзнических отношений откроет новые возможности для дальнейшего развития кыргызско-казахского сотрудничества и внесет вклад в укрепление многовековых братских связей между двумя народами», — сказал Акылбек Жапаров.

Достижению совместной цели по доведению взаимной торговли до $3 млрд к 2030 году способствует реализация проекта по строительству Индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек». Комплекс станет одним из крупных в регионе центров консолидации, обработки и дистрибуции грузопотоков. Его запуск позволит усилить производственную кооперацию и интеграцию экономик двух стран. Для строительства комплекса выделены земельные участки и создана региональная индустриальная зона «Алатау» на территории Жамбылской области. Обсуждены вопросы реализации Дорожной карты по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе, предусматривающей модернизацию семи совместных пунктов пропуска.

Казахстанская сторона планирует провести данную работу посредством внедрения современных и автоматизированных систем контроля и проверки. В целом, за 8 месяцев объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом между двумя странами увеличился на 4,1% и составил 3 млн тонн. Фискальными службами ведется конструктивная совместная работа по сокращению теневого товарооборота и реализации двусторонних договоренностей.

Кроме того, внимание уделено инициативе «Экономический коридор Алматы-Бишкек», который стал примером регионального сотрудничества и дал старт ряду исследований и проектов в области транспортной связанности, развития туризма, улучшения качества воздуха, сектора здравоохранения, агробизнеса, а также реагирования на климатические изменения. Стороны отметили заинтересованность в реализации проекта по строительству автомобильной дороги «Алматы - Иссык-куль». Принято решение о старте работ по разработке технико-экономического обоснования нового маршрута «Алматы - Узынагаш - Кастек - Михайловка - Чолпан-Ата, протяженностью 280 км, за счет грантов Азиатского банка развития.

Участниками Межправсовета также рассмотрены планы по укреплению водно-энергетического сотрудничества. Отмечено, что поливной сезон 2024 года прошел успешно, благодаря принятым правительствами совместным мерам, и высказано намерение о продолжении системной работы в данном направлении. По итогам подписан ряд документов, среди которых: итоговый Протокол 12-го заседания Межправительственного совета; Дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции; Меморандум о сотрудничестве в области развития туризма. Кроме того, достигнута договоренность об урегулировании прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области.

#Казахстан #экономика #Кыргызстан #торговля

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