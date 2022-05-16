О любви, которой не будет

В майские дни актеры Областного русского драматического театра вновь показали полюбившийся зрителям спектакль «Не покидай меня».

По словам режиссера-постановщика Галины Соколовой, эта драматическая баллада – дань памяти тем, кто ковал Победу над фашизмом и всеми силами приближал ее ради мирного и светлого будущего потомков. Постановка демонстрирует, насколько война своей жестокос­тью противоречит природе человека, и как страшно, когда даже женщинам вместо того, чтобы выходить замуж, воспитывать детей и хранить домашний очаг, приходится брать в руки оружие. Спектакль основан на одноименной пьесе драматурга Алексея Дударева.

По сценарию действие происходит в 1944 году в Белоруссии. Выписанному из госпиталя опытному разведчику капитану Михасеву (Темур Ичиков) поручено подготовить группу для специального задания на оккупированной территории. Четырьмя отобранными молодыми бойцами оказываются совсем девчонки, вчерашние школьницы. Капитан потрясен и пытается отказаться от них, но командование настаи­вает. И офицеру приходится взяться за поставленную задачу, а также смириться с мыслью о том, что, возможно, для девушек это будет первое и последнее в их жизни боевое задание.

В задачу группы входит уничтожение узла связи армии врага, что невероятно сложно даже с ротой солдат. А тут четыре хрупкие девушки во главе с одним офицером. От успеха задания зависят время начала и исход наступательной операции. Капитан Михасев прилагает все усилия, чтобы сделать из девушек нас­тоящих разведчиц. А девушки, постигая военную науку, смеются и плачут, спорят и веселятся, мечтают и строят планы на будущее. Одним словом – живут.

Вероника Кремис (Надежда Новикова) – духовно сильная личность, она потеряла сон после того, как побывала в плену. Ядвига Гурская (Елена Козаченко) утонченная и чуть кокетливая, Зина Батян (Анель Мурзабекова) острая на язык, задорная, немного неук­люжая, Аля Ладысева (Марина Просалович) очень женственная и хрупкая… Все образы разные и запоминающиеся, и у каждой героини свой характер. Наблюдая за ними, по-настоящему сопереживаешь происходящему на сцене.

– Это светлая и грустная история о девушках, которым пришлось ценой жизни выполнить особо важное задание. В основу произведения легли реальные события, и это делает постановку еще более волнующей и проникновенной, – отметила заместитель директора театра Валерия Сон.

Отметим, что сюжет напоминает произведение Бориса Васильева «А зори здесь тихие», в котором пять девушек погибают, мужественно и решительно выполняя свой воинский долг. Оба автора показали, что война беспощадна и неразборчива в своих жертвах, и у нее, к сожалению, может быть женское лицо.

Несмотря на серьезность темы, в спектакле присутствует юмор, что еще больше подчеркивает трагизм истории, заставляет острее осознать скоротечность драгоценных минут жизни, которые могут закончиться в любой момент. Этот спектакль и о любви, которой у девушек никогда не будет… Зрители прочувствовали все посылы спектакля и аплодировали артистам стоя, не стесняясь слез.