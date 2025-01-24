О мерах по обеспечению благополучия детей рассказали в кабмине

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению президента Казахстана реализуются масштабные законодательные и стратегические меры по защите прав детей. На данный момент в стране проживает 6,8 млн детей, что составляет треть населения.

«Создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства. Дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи одной из ключевых инициатив стало создание Института наставников для адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня более 330 детей получают такую поддержку. Также приняты меры по усилению наказания за правонарушения против детей и введена административная ответственность за травлю несовершеннолетних. Для обеспечения безопасности детей законодательно запрещена их высадка из автобусов.

С 2025 года в школах и колледжах внедряются QR-коды для быстрого обращения в единый республиканский контакт-центр «111». Только за январь текущего года поступило 17,4 тыс. обращений от детей. В стране функционируют уполномоченные по правам ребенка, а численность специалистов органов опеки с 2024 года увеличена вдвое – с 303 до 692 человек. Теперь установлен норматив: не менее одного специалиста на 5 тыс. детей.

На сегодня 17,6 тыс. детей-сирот воспитываются в казахстанских семьях, а в 2024 году новую семью обрели свыше 3 тыс. Внедряется новая форма семейного устройства – профессиональная приемная семья, инициатива направлена на проявление заботы, создание доброжелательной среды в домашних условиях детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

С 2024 года открыто 627 детских садов, что обеспечило охват 93,1% детей. Очередность за последние 5 лет сократилась вдвое.

Национальный проект «Комфортная школа» помогает решить проблему переполненности и трехсменности. Уже открыты 105 школ нового формата. В 2024 году построено 257 школ на 373 тыс. мест, а около 200 школ находятся на стадии строительства.

Усилены меры безопасности образовательных учреждений. Более 20 тыс. организаций оснащены системами видеонаблюдения с подключением к Центрам оперативного управления. Установлены тревожные кнопки, турникеты и выставлена лицензированная охрана.

Особое внимание государством уделяется обеспечению равных возможностей для подрастающего поколения. В 2024-2025 учебном году более 1,7 млн детей в государственных школах обеспечены бесплатным питанием. На эти цели выделено 162 млрд тенге. В рамках фонда «Всеобуч» (всеобщее обязательное обучение детей школьного возраста) дополнительно выделено 22,5 млрд тенге на обеспечение 510 тыс. детей школьными принадлежностями. Новой инициативой стало оказание помощи детям из СУСН, обучающихся в частных школах в рамках государственного образовательного заказа. С начала 2025 года местным бюджетом выделено более 12 млрд тенге на бесплатное питание 25 тыс. детей.

Во всех регионах Казахстана создаются благоприятные условия для развития дополнительного образования и организации отдыха детей. На сегодня 3,3 млн маленьких казахстанцев посещают кружки, секции по разным направлениям. Минувшим летом более 3,1 млн детей был предоставлен оздоровительный отдых в 10,7 тыс. лагерей.

Безопасная среда в организации образования не ограничивается только техническими средствами безопасности, но и включает эмоциональное благополучие ребенка. Государством утвержден Комплексный план по защите детей от насилия, предотвращению суицида и обеспечению их прав и благополучия. План представляет собой пакет мероприятий, направленных на создание безопасной среды для детей. В рамках его реализации в регионах открыты 20 центров психологической поддержки, более 242 тыс. школьников и семьям оказана помощь.

Во всех образовательных учреждениях внедрены программы по борьбе с буллингом, такие как Kiva и ДОСБОЛLiKe. Эти меры помогают формировать в школах атмосферу доброжелательности и взаимоуважения. С сентября 2024 года введены уроки по личной безопасности, которые учитывают возрастные особенности школьников, а более 14,3 тыс. сотрудников образовательных организаций прошли обучение по вопросам защиты прав детей. Также внедрена программа воспитания «Біртұтас тәрбие» для взаимодействия между семьей и школой, развития культуры позитивного родительства.

Казахстан продолжает укреплять правовую базу, усиливать социальную поддержку и повышать уровень безопасности детей, формируя прочный фундамент для их всестороннего развития и благополучного будущего.