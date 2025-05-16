Какие риски могут повлиять на замедление роста экономики во втором полугодии 2025 года, рассказал первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Азамат Амрин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Апрель текущего года выдался богатым на события. Так, США вводит новую тарифную политику, которую уже окрестили как «торговые войны». Также решением решение OPEC+ по увеличению общей суточной добычи нефти (с мая этого года на 411 тысяч баррелей) вызвали падение цен на нефть.

– Торговые войны, нарушение логистических маршрутов, волатильность на мировых финансовых рынках несут риски для глобальной экономики, что также будет влиять на экономику Казахстана, - говорит первый вице-министр.

Однако, наряду с этим, он отмечает, что экономическая политика страны в 2025 году будет направлена на стимулирование сбалансированного экономического роста через обеспечение макроэкономической стабильности, увеличение инвестиций и развитие реального сектора экономики, что поможет заметно снизить риски.

– Важной задачей также является стимулирование отечественных предприятий к встраиванию в глобальные цепочки добавленной стоимости, что обеспечит трансферт инвестиций, технологий и компетенций, - добавил Азамат Амрин.

В этой связи Правительством уже для развития кластеров глубокой переработки, направленных на экспорт и импортозамещение, на сегодня определен перечень из порядка 17 крупных проектов. Это глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, урановая промышленность, производство автокомпонентов и удобрений, сфера туризма и другое.

Также важным драйвером экономического роста, подчеркнул он, станет рост инвестиций. Планируется ежегодного привлекать не менее 24-25 млрд долларов ПИИ.