Какие риски могут повлиять на замедление роста экономики во втором полугодии 2025 года, рассказал первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Азамат Амрин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Апрель текущего года выдался богатым на события. Так, США вводит новую тарифную политику, которую уже окрестили как «торговые войны». Также решением решение OPEC+ по увеличению общей суточной добычи нефти (с мая этого года на 411 тысяч баррелей) вызвали падение цен на нефть.
– Торговые войны, нарушение логистических маршрутов, волатильность на мировых финансовых рынках несут риски для глобальной экономики, что также будет влиять на экономику Казахстана, - говорит первый вице-министр.
Однако, наряду с этим, он отмечает, что экономическая политика страны в 2025 году будет направлена на стимулирование сбалансированного экономического роста через обеспечение макроэкономической стабильности, увеличение инвестиций и развитие реального сектора экономики, что поможет заметно снизить риски.
– Важной задачей также является стимулирование отечественных предприятий к встраиванию в глобальные цепочки добавленной стоимости, что обеспечит трансферт инвестиций, технологий и компетенций, - добавил Азамат Амрин.
В этой связи Правительством уже для развития кластеров глубокой переработки, направленных на экспорт и импортозамещение, на сегодня определен перечень из порядка 17 крупных проектов. Это глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, урановая промышленность, производство автокомпонентов и удобрений, сфера туризма и другое.
Также важным драйвером экономического роста, подчеркнул он, станет рост инвестиций. Планируется ежегодного привлекать не менее 24-25 млрд долларов ПИИ.