Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения продолжает системную работу по усилению контроля за отпуском лекарств, подлежащих реализации исключительно по рецепту врача

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первое полугодие выявлено 46 случаев безрецептурной реализации противомикробных препаратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет Минздрава.

По ним составлены административные протоколы на общую сумму свыше 7,5 млн тенге. Наиболее часто незаконно отпускаемыми препаратами остаются «Азитромицин» и «Цефтриаксон».

Реализация рецептурных препаратов без назначения врача запрещена. Рецепты на такие лекарственные средства подлежат обязательному оформлению в бумажной или электронной форме с их дальнейшим учетом.

В комитете напоминают, что за незаконный отпуск лекарств предусмотрены следующие штрафные санкции:

на физических лиц — 70 МРП;

на должностных лиц — 100 МРП;

на субъекты малого бизнеса — 130 МРП;

на субъектов среднего бизнеса — 200 МРП;

на субъектов крупного бизнеса — 1000 МРП.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля призывает медицинских и фармацевтических работников строго соблюдать законодательные требования, а граждан — приобретать рецептурные препараты только при наличии назначения лечащего врача.