О штрафах за отпуск лекарств без рецепта предупредили в Минздраве

Здравоохранение
383

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения продолжает системную работу по усилению контроля за отпуском лекарств, подлежащих реализации исключительно по рецепту врача

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первое полугодие выявлено 46 случаев безрецептурной реализации противомикробных препаратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет Минздрава.

По ним составлены административные протоколы на общую сумму свыше 7,5 млн тенге. Наиболее часто незаконно отпускаемыми препаратами остаются «Азитромицин» и «Цефтриаксон».

Реализация рецептурных препаратов без назначения врача запрещена. Рецепты на такие лекарственные средства подлежат обязательному оформлению в бумажной или электронной форме с их дальнейшим учетом.

В комитете напоминают, что за незаконный отпуск лекарств предусмотрены следующие штрафные санкции:

  • на физических лиц — 70 МРП;
  • на должностных лиц — 100 МРП;
  • на субъекты малого бизнеса — 130 МРП;
  • на субъектов среднего бизнеса — 200 МРП;
  • на субъектов крупного бизнеса — 1000 МРП.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля призывает медицинских и фармацевтических работников строго соблюдать законодательные требования, а граждан — приобретать рецептурные препараты только при наличии назначения лечащего врача.

#Минздрав #лекарства #рецепт

Популярное

Все
Актау – культурная столица тюркского мира
Звонили «из банка» – ответила полиция
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
Рост политической зрелости казахского народа
С заботой о крае родном
Говорит время
Не поддавайтесь на заманчивые предложения!
Еще одна бронза
Треть городских автобусов не приспособлены для пассажиров с инвалидностью
Казахстан принял участие в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Образование по мировым стандартам
За комфорт надо заплатить
Грядет большое озеленение
Достойны ли ученые-ядерщики признания за вклад в развитие атомной отрасли?
Аутизм: нужен системный подход
Безопасность начинается с профилактики
Передвижные медкомплексы для сельчан
Стартовало строительство современной молочной фермы
Напитку кочевников – шагать по миру
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Износ оказался отнюдь не критичным
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Больше квадратура – выше тариф
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Атырау свекла слаще
Дотянуться до мишленовской звезды: девушка из Казахстана о стажировке в лучших ресторанах Франции
В Казахстане зафиксирован рекордный рост ВВП – 6,2%
ШОС: подчеркнута приверженность развитию диалога
Стратегический культурный ресурс государства
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр в 2026 году
Алмагуль Батталиева: Благодарю за поддержку!
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Назначен директор новой Службы КНБ

Читайте также

В Минздраве обсудили цифровые решения с использованием ИИ
Ежегодно в Казахстане регистрируется около 40 тысяч случаев…
Китайские онкологи будут сотрудничать с казахстанскими врач…
Цифровизация здравоохранения: 1,8 млн дистанционных медуслу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]