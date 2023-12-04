В Казахстане стали реже воровать сотовые телефоны

По данным МВД, на 16% снизились факты краж сотовых телефонов в Казахстане, передает Kazpravda.kz

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Как отмечают полицейские, за 10 месяцев по стране похищено более 9 тыс. сотовых телефонов, что ниже регистрации прошлого года почти на 16%. При этом найдено и возвращено владельцам более 4 тыс.

"Для исключения вторичного оборота сотовых телефонов, добытых преступным путем, внесены законодательные изменения в Закон РК "О связи", в соответствии с которыми разработаны и утверждены Правила регистрации абонентских устройств. Согласно этим правилам, все мобильные телефоны должны быть зарегистрированы по схеме "IMEI + SIM + ИИН", в случае нарушения этой связки, устройство должно заблокироваться", - рассказали в ведомстве.

Заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД Жандос Батырбеков отметил, что за последние 3 года наблюдается снижение количества краденых телефонов на 22,1%, карманных краж - на 57,7%, где так же предметом посягательства становятся сотовые телефоны. Раскрываемость данных преступлений остается на уровне 90%.

Также полиция проводит рейдовые мероприятия по местам скупки и сбыта мобильников. Проверяются рынки, базары, торговые дома и центры, бутики, ремонтные мастерские.

Чтобы не стать жертвой телефонных воров, стражи порядка рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

– не кладите телефон в наружные карманы одежды и сумок:

– следите за тем, чтобы сумка, где лежит телефон, была всегда застегнута;

– не оставляйте телефон без присмотра даже на короткий промежуток времени;

– не оставляйте телефон в автомашине на видном месте (на панели, сиденье и т. д.);

– чтобы найти утерянный телефон, пользуйтесь сервисом поиска "Найти устройство" для телефонов с системой Android и "Локатор" для iPhone, где нужно обозначить смартфон пропавшим, вывести на экран сообщение с номером друга или родственника, по которому с вами можно будет связаться.