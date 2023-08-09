О сроках сдачи упрощенной декларации напомнили столичным предпринимателям

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Департамент государственных доходов по Астане напоминает, что крайний срок сдачи упрощенной декларации для субъектов малого и среднего бизнеса за 1 полугодие истекает 15 августа 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Вместе с тем в столице обязательство по сдаче упрощенной декларации (форма 910.00) возникает у 171 тысячи предпринимателей, в том числе 137 тысяч индивидуальных предпринимателей, 34 тысячи юридических лиц.

Условия применения режима:

среднесписочная численность работников за период – до 30 человек;

доход за период – не превышает 24 038 МРП. При этом пределы дохода для применения такого режима не включают доходы в пределах 70 048 МРП, полученные ИП путем безналичных расчетов с применением трехкомпонентной интегрированной системы.

Отмечается, что налог по упрощенной декларации составляет 3% от дохода.

Способы предоставления декларации:

веб-приложение «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyq.kz);

ИС СОНО (программу можно скачать бесплатно на сайте КГД);

на бумажном носителе;

с помощью мобильных приложений eSalyq Business, Halyk Bank.

ДГД по г.Астане рекомендует представлять налоговую отчетность заблаговременно, либо заранее продлить срок предоставления декларации, во избежание нагрузки на систему и каналы связи.

"В случае непредставления налоговой отчетности в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях» (КоАП) предусмотрена административная ответственность. Подробнее о налогах по номеру 1414/3 либо в Instagram @astana_mkd", – говорится в сообщении.