В Петропавловске прошла акция «Живи без наркотиков – выбирай здоровье!», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Атмосфера – живая, неформальная, вовлекающая. Вместо скучных речей – задания, квесты и возможность поговорить.

Фото: фронт-офис волонтеров

Организаторы сделали ставку на интерактив. В зоне активности «Пройди задания – получи приз» каждый мог выполнить простые задания и получить полезные и приятные подарки, а заодно поразмышлять над важным. Волонтеры общались с прохожими, рассказывали, как вовремя распознать риск.

А в консультационной зоне можно было получить совет от врача-нарколога, терапевта и психолога – бесплатно и без лишней официальщины.

– Мы хотим показать, что профилактика может быть доступной и понятной. Мы не читаем морали, просто предлагаем подумать. И здорово, что молодежь не проходит стороной, – рассказала организатор акции Анастасия Волкова. Мероприятие поддержали Центр общественного развития и информации УВП СКО, фронт-офис волонтерства Birgemiz, штаб JE SKO, департамент по противодействию наркопреступности.акци