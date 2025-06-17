О важном без нравоучений

Закон и Порядок
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске прошла акция «Живи без наркотиков – выбирай здоровье!», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Атмосфера – живая, неформальная, вовлекающая. Вместо скучных речей – задания, квесты и возможность поговорить.

Фото: фронт-офис волонтеров

Организаторы сделали ставку на интерактив. В зоне активности «Пройди задания – получи приз» каждый мог выполнить простые задания и получить полезные и приятные подарки, а заодно поразмышлять над важным. Волонтеры общались с прохожими, рассказывали, как вовремя распознать риск.

А в консультационной зоне можно было получить совет от врача-нарколога, терапевта и психолога – бесплатно и без лишней официальщины.

– Мы хотим показать, что профилактика может быть доступной и понятной. Мы не читаем морали, просто предлагаем подумать. И здорово, что молодежь не проходит стороной, – рассказала организатор акции Анастасия Волкова. Мероприятие поддержали Центр общественного развития и информации УВП СКО, фронт-офис волонтерства Birgemiz, штаб JE SKO, департамент по противодействию наркопреступности.акци

#СКО #акция #наркомания

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