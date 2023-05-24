О возможности введения в Казахстане статуса иноагента спросили главу Минфина

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«В том законодательстве, которое у нас действует, не предусмотрено такое понятие, как «иноагент». Есть нормы, которые предусматривают отслеживание источника финансирования, если кто-то получает иностранное финансирование. Пожалуйста, сдайте декларацию, больше ничего не надо», – ответил журналистам Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.