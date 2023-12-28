О значимых проектах уходящего года рассказал премьер

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу «24KZ» рассказал о значимых проектах, реализованных в Казахстане в уходящем году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

«В первую очередь надо выделить возврат Казахстану стратегически важного актива – Карагандинского металлургического комбината. С декабря прошлого года мы вели сложные переговоры с иностранным собственником этой компании и завершили сделку на достаточно выгодных для страны условиях, причем без ущерба для инвестиционного имиджа», — сказал он.

По его словам, теперь перед новым инвестором Qarmet стоит задача вложить в предприятие не менее $3 млрд частных инвестиций в ближайшие 3-4 года, из которых $1,3 млрд – уже в предстоящем году.

Глава правительства также отметил, что в этом году завершена модернизация водовода «Астрахань – Мангышлак». Это поможет в решении вопроса обеспечения жителей Атырауской и Мангистауской областей питьевой водой.

Построены новые линии электропередачи в Западном энергоузле. Тем самым значительно повышена надежность энергоснабжения потребителей всей Западной зоны Казахстана. Это важно как для энергетической безопасности, так и для развития экономики страны.

«Завершен один из самых сложных проектов – Большая алматинская кольцевая автодорога (БАКАД). Ее открытие дает возможность снизить трафик и улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе, а также расширить потенциал для грузоперевозок», — подчеркнул Алихан Смаилов. 

Вместе с тем в Астане завершено строительство первой очереди ТЭЦ-3, а также новых тепловых газовых станций «Юго-Восток» и «Туран». В совокупности эти объекты с запасом покроют потребности столицы в теплоснабжении.

В Западно-Казахстанской области введено в промышленную эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение «Рожковское». Оно станет источником порядка 1 млрд кубометров газа и 500 тысяч тонн конденсата в год.

«Помимо этого, введены в эксплуатацию еще 2 месторождения в Кызылординской и Актюбинской областях. Это «Аксай Южный» и «Восточный Урихтау». В среднесрочной перспективе ожидается запуск еще трех месторождений в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях», — отметил премьер-министр.

Кроме того, в текущем году запущен магистральный газопровод «Бейнеу – Жанаозен» протяженностью свыше 300 км. Тем самым решен вопрос стабильного газоснабжения в Мангистау.

«Мы начали строительство четырех стратегически значимых железнодорожных линий протяженностью свыше 1,3 тысячи км на востоке и юге страны. В целом я упомянул только некоторые наиболее важные проекты. Их на самом деле много: республиканского и регионального значения. Мы продолжим работу по их реализации», — заключил Алихан Смаилов.

#Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство #проекты #итоги года

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