Объем промпроизводства в Астане увеличился на 7%

В столице ведется комплексная работа по созданию условий для привлечения инвестиций, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о главной производственной площадке столицы, которая позволит выпускать свою продукцию, создавать постоянные рабочие места, привлекать частные инвестиции в развитие города, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Индустриальный парк – это главная производственная площадка столицы, которая позволяет выпускать свою продукцию, создавать постоянные рабочие места, привлекать частные инвестиции в развитие города. Инвестиционный портфель промышленных объектов индустриального парка № 1 включает 121 проект на сумму инвестиций порядка 317 млрд тенге. Из них 70 проектов уже полноценно функционируют, создав более 5700 рабочих мест. С премьер-министром РК Олжасом Бектеновым ознакомились с производственными мощностями индустриального парка. К примеру, посетили завод ТОО «Digital System Service», который занимается выпуском телекоммуникационного оборудования. Завод площадью 7,5 тыс. кв. м. обеспечивает полный цикл производства, включая разработку программного обеспечения, сборку и упаковку готовой продукции», - написал аким столицы.

Также было осмотрено предприятие «Локомотив құрастыру зауыты», где производится сборка магистральных тепловозов. С момента запуска производства собрано 611 локомотивов, а уровень локализации достигает 75%. Инвестиции в проект составили 30 млрд тенге, создано почти 750 рабочих мест. Кроме того, посетили швейную фабрику ТОО «Ashina KZ», аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын».

По поручению Главы государства ведется комплексную работу по созданию условий для привлечения инвестиций, поддержке предпринимательства, раскрытию промышленного потенциала страны.