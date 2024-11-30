Объем промпроизводства в Астане увеличился на 7%

Экономика
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В столице ведется комплексная работа по созданию условий для привлечения инвестиций, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о главной производственной площадке столицы, которая позволит выпускать свою продукцию, создавать постоянные рабочие места, привлекать частные инвестиции в развитие города, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Индустриальный парк – это главная производственная площадка столицы, которая позволяет выпускать свою продукцию, создавать постоянные рабочие места, привлекать частные инвестиции в развитие города.

Инвестиционный портфель промышленных объектов индустриального парка № 1 включает 121 проект на сумму инвестиций порядка 317 млрд тенге. Из них 70 проектов уже полноценно функционируют, создав более 5700 рабочих мест.

С премьер-министром РК Олжасом Бектеновым ознакомились с производственными мощностями индустриального парка. К примеру, посетили завод ТОО «Digital System Service», который занимается выпуском телекоммуникационного оборудования. Завод площадью 7,5 тыс. кв. м. обеспечивает полный цикл производства, включая разработку программного обеспечения, сборку и упаковку готовой продукции», - написал аким столицы.

Также было осмотрено предприятие «Локомотив құрастыру зауыты», где производится сборка магистральных тепловозов. С момента запуска производства собрано 611 локомотивов, а уровень локализации достигает 75%. Инвестиции в проект составили 30 млрд тенге, создано почти 750 рабочих мест. Кроме того, посетили швейную фабрику ТОО «Ashina KZ», аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын».

По поручению Главы государства ведется комплексную работу по созданию условий для привлечения инвестиций, поддержке предпринимательства, раскрытию промышленного потенциала страны.

«По итогам первого полугодия 2024 года объем валового регионального продукта (ВРП) Астаны достиг 5,5 трлн тенге. Примечательно, что доля малого и среднего бизнеса составляет 72% в структуре ВРП. За 10 месяцев текущего года в Астану было привлечено около 1,3 трлн тенге инвестиций, а объем промышленного производства также увеличился почти на 7%», - отметил Касымбек.

#Астана #экономика #промпроизводство

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