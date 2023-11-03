Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос

Валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Турции в первом полугодии 2023 г. составил 210,7 млн долларов, передает Kаzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства национальной экономики РК

Фото: kazpravda.kz

Турецкие инвесторы на территории Казахстана реализуют проекты в разных отраслях, включая пищевую промышленность и производство напитков, здравоохранение, туризм, мебельное производство, розничную торговлю. Крупные турецкие компании, заинтересованные реализацией инвестиционных проектов в Казахстане: Abdi Ibrahim, YDA Holding, Yildirim Holding, Aselsan, ULKER.

Согласно «Общенациональному пулу инвестиционных проектов», в 2023 году с участием турецких инвесторов реализованы следующие проекты:



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