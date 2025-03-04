Обеспечить работой, повысить благосостояние граждан

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Бек Нигметов

Это главные цели всех программ занятости населения

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации вице-минист­ра труда и социальной защиты населения Аскара Биахметова, выступившего на площадке СЦК, по итогам 2024 года в Казахстане трудоустроено 979 тыс. граждан. Из них порядка 714 тыс. – на постоянные рабочие места.

В рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тысяч населения» трудоустроено всего более 314 тыс. человек. Кроме того, по предложенным работодателями вакансиям принято на работу 359 тыс. граждан, и еще свыше 241 тыс. трудоустроено благодаря мерам содействия занятости. В результате реализации национальных проектов и отраслевых концепций охвачено трудовой занятостью около 65 тыс. казахстанцев.

Как сообщил вице-министр, ведомство на ежемесячной основе осуществляет мониторинг трудоустройства граждан посредством информационных систем путем проверки наличия обязательных пенсионных взносов за трудо­устроенных и заключения с ними электронных трудовых договоров. По результатам данного мониторинга выявлено, что пенсионные взносы поступали за 85% из общего количества трудоустроенных, электронные трудовые договоры имели порядка 60%.

Для 67,5 тыс. не имеющих пос­тоянной работы граждан организованы краткосрочные курсы профессионального обучения. Они проводились в организациях образования, на рабочих местах, в формате онлайн на платформе Skills Enbek. В результате трудоустроено 14,6 тыс. человек. На сегодняшний день на Skills Enbek для любого граж­данина, желающего приобрес­ти новые навыки или повысить квалификацию, доступно 858 курсов, в том числе 311 на бесплатной основе. В текущем году также станут доступными новые практические курсы с использованием VR- и AR-технологий, проинформировал Аскар Биахметов.

Еще одним направлением работы МТСЗН по содействию занятости является предоставление государственных грантов социально уязвимым категориям населения для поддержки предпринимательских инициатив. В 2024 году они выданы 8 941 казахстанцу. При этом более 64% грантополучателей являются жителями сельской местности. Значительная доля участников данной программы использовала денежные средства на приобретение технологического оборудования (44%).

При подаче заявления на грант гражданин в обязательном порядке указывает, сколько рабочих мест им будет создано при реа­лизации бизнес-проекта. В целом грантополучатели, обеспечив занятостью себя, создали дополнительно более 3 тыс. постоянных рабочих мест. Лидерами по этому показателю являются Жамбылская (941 рабочее место), Кызылординская (920) и Туркестанская области (482).

МТСЗН создана платформа «Инновационный навигатор проектов», которая обеспечивает анализ и прог­нозирование потребности в кад­рах и своевременный мониторинг эффективности всех реализуемых проектов. На сегодняшний день ведется мониторинг по 906 инвестиционным проектам с перспективой создания 168 тыс. рабочих мест. Внедрена платформа «Мансап компасы», предоставляющая школьникам возможность выб­рать себе будущую профессию, на ней доступна информация о более 400 востребованных профессиях.

Для студентов ТиПО и вузов на электронной бирже труда реализован функционал, позволяющий выбрать место для прохождения производственной практики. Это позволяет учащимся не только получить реальные навыки, но и в последующем найти работу на предприя­тии. На сегодня 610 работодателей разместили 3,8 тыс. вакантных мест для прохождения практики.

По оценке ведомства, совокупный спрос на кадры в нашей стране в ближайшие шесть лет оценивается в 1,6 млн человек. Рабочие кадры наиболее востребованы в строительстве, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и здравоохранении. Центральными госорганами и акиматами начата совместная работа по реализации плана мероприятий в рамках проведения Года рабочих профессий.

В текущем году будут разработаны и обновлены сто профессиональных стандартов. Оценка приз­нания квалификаций начата на базе четырех независимых центров, планируется открытие еще пяти, из которых два будут работать по международным стандартам. Принятие вышеуказанных мер позволит повысить доходы, активизировать деловую активность, улучшить социальное благосостояние населения, отмечают в МТСЗН.

#занятость #МТСЗН #население

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