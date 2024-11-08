Общие обязательства ввели в РК при передаче гособъектов в доверительное управление

Важные изменения, направленные на защиту интересов государства и граждан, внесли в правила передачи госимущества в доверительное управление. Данная работа проведена по поручению Высшей аудиторской палаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на палату

Фото: пресс-служба ВАП

В рамках аудита в сфере приватизации установлено, что при передаче различных объектов в доверительное управление с последующим выкупом кардинально отличаются условия и сроки этих сделок.

Так, в Жамбылской области при передаче объектов здравоохранения был предусмотрен целый ряд условий. В их числе: сохранение профиля деятельности в течение 10 лет, закуп нового медоборудования, сохранение рабочих мест, проведение капитального и текущих ремонтов, а также возведение новых лечебных корпусов.

В то время как в Павлодарской области объекты здравоохранения передали в доверительное управление с сохранением профиля деятельности всего на 1 год и без каких-либо других дополнительных условий. При этом предложение Управления здравоохранения о постоянном сохранении профиля деятельности не было учтено.

В этой связи Высшая аудиторская палата поручила Министерству национальной экономики внести изменения в регулирующие правила в части установления обязательных условий по таким соглашениям для защиты социально-экономических интересов государства.

В результате, 15 октября зарегистрирован соответствующий приказ заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК. Теперь при передаче госимущества (акции, доли участия в АО или ТОО) доверительный управляющий принимает обязательства по: сохранению существующего количества или созданию новых рабочих мест; совершению сделок или запрещению определенных действий в отношении объекта в течение определенного периода; сохранению профиля деятельности объекта; проведению ежегодного независимого аудита финансовой отчетности.

При этом дополнительные обязательства с учетом специфики объекта определяются тендерной комиссией либо учредителем в зависимости от способа его передачи.