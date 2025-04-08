Общие устремления, практические планы

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Лилия Сыздыкова

Саммит в Самарканде подтвердил курс ЦА и ЕС на выстраивание взаимовыгодного стратегического партнерства

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Первый полноформатный саммит, прошедший с участием президентов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, глав Европейской комиссии и Европейского совета, стал важной вехой в истории взаимодействия ЦА и ЕС. В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Самарканде, говорится о решении «поднять уровень отношений между Европейским союзом и Центральной Азией до стратегического партнерства».

Эта договоренность отражает не только стремление сторон к углублению и активизации сотрудничества, но и выводу его на качественно новый уровень – ЦА и ЕС выстраивают партнерство как два крупных и важных геополитических региона.

«Центральная Азия – это регион гордых, суверенных государств. С древней историей и большими амбициями. Ваше стратегическое положение может открыть мировые торговые пути и расширить потоки инвестиций. Эти новые инвестиции усилят суверенитет. Они укрепят ваши экономики, будут способствовать укреплению новых дружественных связей. Они будут объединять людей. Мы, европейцы, хотим быть партнерами на этом новом этапе вашей тысячелетней истории», – отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите.

Казахстан как крупнейшая экономика Центральной Азии, признанная средняя держава, государство с серьезным геополитическим весом, объективно играет в развитии партнерства региона с Евросою­зом особую роль. За три десятилетия Астана и Брюссель выстроили прочный политический диалог и тесные экономические связи, наладили динамичное взаимо­действие между исполнительными органами. В 2020 году вступило в силу Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК и ЕС. Сейчас идет работа над соглашением об упрощении выдачи виз для казахстанских граждан, что будет способствовать активизации как деловых, так и гуманитарных контактов.

На полях саммита в Самарканде Президент Касым-Жомарт Токаев не раз беседовал с Урсулой фон дер Ляйен. В том числе провел двусторонние переговоры с главой ЕК, на которых обозначил приоритетные для Казахстана направления сотрудничества с Евросоюзом. Это энергетика, инфраструктура, промышленность, транспорт и логистика, цифровизация, инновации, искусственный интеллект.

При этом как часть «центральноазиатской семьи» Казахстан формирует видение дальнейшего развития партнерства с ЕС как в контексте национальных интересов, так и с точки зрения максимальной пользы для всего региона. Именно об этом Глава нашего государства говорил на саммите.

Ключевым элементом европейской стратегии является развитие Транскаспийского транспортного коридора, также известного как Срединный коридор, который соединяет Восточную Азию с Европой через Центральную Азию и Кавказ, отметил он. Евросоюзу интересно работать с ЦА, ведь сейчас этот регион – вполне весомый игрок на международном поле.

«В своем выступлении на саммите Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: при наличии необходимой инфраструктуры и взаимопомощи государств Центральной Азии регион может стать главным транспортным узлом и связующим звеном между Востоком и Западом. Тем самым Президент поддержал стратегию Европы Global Gateway, а Евросоюз показал готовность инвестировать солидные суммы в проекты ЦА, в том числе в развитие транзитных маршрутов», – отметил политолог Адиль Каукенов, комментируя итоги саммита в своем Telegram-канале.

Отдельно Президент Казахстана подчеркнул важность сотрудничества ЦА с ЕС с точки зрения развития человеческого капитала: выступая на саммите, он отметил необходимость расширения взаимодействия в сфере образования.

«Президент выступил с инициативой по созданию региональной образовательной платформы, аналогичной Erasmus+, специально для стран Центральной Азии. Он предложил ориентировать эту программу на актуальные вызовы и будущие приоритеты региона – искусственный интеллект, биотехнологии, устойчивое управление водными ресурсами, экологическая безопасность.

...Поддержка со стороны государства в виде программ обмена, грантов и соглашений о сотрудничестве с международными университетами делает мировое образование более доступным и интегрированным в национальный контекст. Таким образом, образовательный вектор, обозначенный в ходе саммита ЦА – ЕС, отражает стратегическую установку Казахстана на расширение образовательных маршрутов, укрепление человеческого капитала, повышение конкурентоспособности казахстанских кадров. По итогам саммита есть все основания ожидать запуск новых образовательных и научных проектов», – отмечает политолог, руководитель Отдела медиапроектов КИСИ при Президенте РК Жанар Тулиндинова.

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», политолог Андрей Чеботарев также обращает внимание, что первый саммит ЦА – ЕС стал оптимальной площадкой для обозначения Казахстаном своих интересов и приоритетов как двустороннего, так и многостороннего характера. В речи Президента РК эксперт, в частности, выделил предложение создать Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам с размещением его в Астане.

«Предложение актуально в условиях увеличения в мире спроса на редкоземельные металлы, а также наличия у Казахстана запасов таковых и опыта производства соответствующей продукции. Тем самым он заинтересован взять на себя роль координатора деятельности по привлечению в Центральную Азию потенциальных иностранных инвесторов посредством предоставления им качественной информации о доступных месторождениях данных металлов, основных аспектах их разработки и так далее», – написал Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале.

...Тема саммита в Самарканде была обозначена как «Инвестиции в будущее» (Investing in the future). И, как справедливо заметил Президент Касым-Жомарт Токаев, эта встреча стала хорошей возможностью превратить общие устремления Центральной Азии и Европейского союза в практические шаги, опираясь на взаимное доверие, уважение и долгосрочное стратегическое видение.

#Самарканд #ЕС #саммит #ЦА

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