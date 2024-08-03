Общий трудовой стаж – 978 лет!

История трудовой династии железнодорожников началась в 1925 году с четверых братьев Байсугуловых – Торемурата, Ахмета, Тажибая и Карбоза. Символично, что самый старший из них – Торемурат был ровесником железной дороги Оренбург – Ташкент, строи­тельство которой завершилось в 1906 году. В 19 лет он устроился в Кызылординское локомотивное депо, где проработал более полувека.

В семье хранятся воспоминания: Торемурат впервые увидел паровоз на станции Жалагаш, что в 75 км от города. Позже аксакал рассказывал детям, как это грохочущее чудо с пронзительными гудками прибыло на станцию и обдало стоявших на перроне людей клубами пара. Для того времени зрелище было диковинным и завораживающим, и мальчишке хотелось смотреть на этого железного гиганта снова и снова. И он часто наведывался на вокзал, утверждаясь в своем желании стать машинистом и носить красивую форму железнодорожника. И его мечта исполнилась.

Торемурат был предан работе. В годы основания локомотивного депо в Кызылорде участвовал в строительстве цеха профилактики. Его подпись до сих пор сохранилась на стене здания депо. А в годы Великой Отечественной войны специалист приказом военного комиссариата был оставлен в тылу.

Второй из братьев, Ахмет, кстати, вместе с супругой Патимой также проработали в локомотивном депо Кызылорды. И третий брат – Тажибай связал судьбу с железной дорогой, он преподавал молодым науку о железнодорожном транспорте.

А жизнь самого младшего из Байсугуловых первого поколения – Карбоза оборвалась на 23-м году… Он родился в 1920-м, после наступления совершеннолетия пошел работать кочегаром паровоза. Когда началась Великая Отечественная, парня призвали на фронт. В 1943-м от него перестали приходить письма. Поиски были безуспешны, военкомат отвечал: «Пропал без вести».

Спустя три десятилетия благодаря следопытам и военным организациям нашлось место его захоронения. Выяснилось, что он геройски погиб, исполняя очередное задание командования. За личное мужество, проявленное при защите Родины, был награжден медалью «За отвагу». Похоронен в братской могиле в Псковской области. На здании филиала АО «НК «ҚТЖ» «Кызылординское отделение дороги» ему установлена памятная доска.

– Помню, мой отец рассказывал, что, когда Карбоза-ата провожали на фронт, он на прощанье своими огромными ладонями в саже и масле потер ему щеки и сказал: «Сынок, ты тоже будешь водить поезда! Помни об этом!» Тогда моему отцу Орынбеку шел пятый год, – рассказал Омар Байсугулов.

Старший из братьев Байсугуловых, Торемурат, вырастил и воспитал троих сыновей и дочь – Орынбека, Дастана, Букарбая и Сайлаукуль, которые все пошли по стопам деда и отца.

Старший из сыновей, Орынбек, 45 лет проработал машинистом тепловоза в эксплуатационном локомотивном депо. И его дети продолжили дело дедов и отца. Так уже в третьем поколении на разных предприятиях железной дороги по разным специальностям работали и работают сыновья – Сейл (главный инженер ДСУ, стаж 30 лет), Омар (бригадир в локомотивном депо, 16 лет), Оспан (ЛОМ, 10 лет), Куанышбек (слесарь депо, 14 лет) и дочери – Бахыткуль (ведущий бухгалтер филиала ҚТЖ отделения грузовых перевозок, 45 лет), Гульнар (инженер, 31 год), Гаухар (бухгалтер, 29 лет).

Свои судьбы с железной дорогой связали и их дети. Четырехкратную преемственность поколений обеспечили Гульфира Сейловна (ведущий инженер отделения грузоперевозок, 11 лет), Азамат Омарович (отдел перевозок, 8 лет), Бекболат Оспанович (руководитель производственного отдела отделения грузоперевозок, 9 лет) и Ернур Аскарулы (приемщик грузов на станции Торетам, стаж 2 года).

Бахыткуль Байсугулова шутит, что она с родственниками на работе встречается чаще, чем дома.

– Я пришла на железную дорогу в 17 лет, в 1979 году. Сначала работала оператором машиносчет­ной станции. Оту­чившись заочно, в 1991-м стала работать бухгалтером. И так 45 лет без перерыва. В разных учреждениях железнодорожной отрасли нас, Байсугуловых, проработало и работает около 30 человек. Прямо сейчас продолжают успешно трудиться на благо общества и страны 12 членов нашей семьи. По последним подсчетам, наш общий стаж достиг 978 лет. Вот так крепко нас связала железная дорога. Я горжусь и работой, и своими родными, – говорит она.

Омар Байсугулов уверен, что их внуки и правнуки тоже пойдут по стопам предков:

– В нашей династии есть машинисты, ремонтники, строители, связисты, снабженцы, финансисты, сотрудник линейного отдела внутренних дел на транспорте. Каждый на своем посту вносил и вносит свою лепту в обеспечение стабильной работы главной транспортной отрасли – железнодорожных перевозок.

Гульнар Байсугулова больше 30 лет расшифровывает «черные ящики» тепловозов.

– В расшифровку скоростемерных лент локомотивов входит регистрация скорости, времени, остановок состава в пути и другие показатели. Выявляю нарушения в пути следования, чтобы потом не допустить подобного, – объясняет она.

Представитель четвертого поколения династии, 29-летний Бекболат Орынбеков, пришел на «железку» 10 лет назад.

– У меня два диплома, и оба по железнодорожным специальностям. Начал работать дежурным стрелочного поста на участке Сексеул – Косколь, потом стал дежурным по парку на станции Торетам, сейчас возглавляю производственный отдел. Наша фамилия известная, меня это обязывает к высокой ответственности, – говорит Бекболат.

Второй сын Торемурата – Дастан – 44 года проработал машинистом. По его стопам пошли его дети – Айсулу, Нурсулу, Алтынбек, Ауэзбек, Асылбек и Ербол. За плечами каждого из них огромный стаж работы. Дело родителей продолжили их дети – Нурлан, Акежан…

42 года машинистом в локомотивном депо проработал и младший из сыновей Торемурата Букарбай.

– Моих старших братьев уже нет, Орынбек умер в возрасте 79 лет, Дастан – в 72 года. Я 12 лет как на пенсии. Моя сестра Сайлаукуль 42 года проработала на железной дороге бухгалтером, ее сын Багдат – 18 лет инженером. Мой путь продолжили мои дети – Сауле, Мейрамбек, Гульзада, Нурсултан. Слава Всевышнему, наш трудовой и жизненный путь продолжают наши дети и внуки. Железная дорога – это стабильность во всем, достойная зарплата, социальный пакет. Но работа на «железке» не для слабаков и требует от каждого железной дисциплины, ответственности и скрупулезного выполнения обязанностей, – подчеркивает он.

Большинство членов династии Байсугуловых отмечены различными наградами. В частности, Бахыткуль награждена Почетной грамотой и Благодарственным письмом филиала отделения АО «Грузовые перевозки ҚТЖ», Благодарственным письмом АО «Национальная компания ҚТЖ», Гульнар – медалью «Қозғалыс қауіпсіздігі үшін», Почетной грамотой и Благодарственным письмом АО «Локомотив», Гульфира – Почетной грамотой филиала отделения АО «Грузовые перевозки ҚТЖ».

Хочется отметить, что 978 лет общего трудового стажа династии железнодорожников Байсугуловых – это несомненный рекорд, заслуживающий всяческого признания и уважения.