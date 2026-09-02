Мухтар Тлеуберди назначен министром иностранных дел Казахстана

Указом Главы государства Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен министром иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тлеуберди Мухтар Бескенулы начал дипломатическую службу в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан в 1993 году с должности атташе. В центральном аппарате занимал должности третьего секретаря Управления стран Азии, первого секретаря Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальника отдела Департамента двустороннего сотрудничества.

За рубежом работал вторым секретарем в Посольстве РК в Республике Корея и советником в Посольстве РК в Государстве Израиль. Работал в Администрации Президента РК в должности советника Государственного секретаря по внешнеполитическим вопросам.

В 2003 году был назначен вице-министром иностранных дел РК.

В 2004 году назначен Послом Республики Казахстан в Малайзии и с 2005 года по совместительству в Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины.

В 2009 году переведен на должность Посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации и по совместительству в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, а также Постоянного представителя Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В 2015 году был аккредитован в качестве Посла РК при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

С 2016 по 2019 годы – первый заместитель министра иностранных дел РК.

В сентябре 2019 года назначен на должность Министра иностранных дел РК.

До назначения Послом Казахстана в Австрии с января 2021 года по апрель 2023 года был заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владеет английским и корейским языками.

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