Токаев предложил закрепить принципы ШОС в спецрезолюции Генассамблеи ООН

Выступая перед участниками саммита, Глава государства выделил общую стратегическую задачу – формирование миропорядка, в котором культ силы и конфронтации уступит место взаимной ответственности, совместному развитию и долгосрочному сотрудничеству.

– Многолетний опыт ШОС убедительно подтверждает, что «шанхайский дух» является образцовой моделью такого взаимодействия на международной арене. Принципы равноправия и консенсуса в деятельности нашей Организации по праву стали «золотым стандартом» успешного развития многостороннего сотрудничества и подлинной многосторонности. Поэтому предлагаю зафиксировать ключевые принципы ШОС в специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН к Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира, – сказал Президент.