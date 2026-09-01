Безопасная среда и укрепление правопорядка

Глава государства подчеркивает, что безопасность граждан и верховенство закона – это фундамент, на котором строится Справедливый Казахстан. Сегодня, как отмечают в пресс-службе Правительства РК, эта идеология трансформируется в конкретные действия: госорганы отходят от практики простого реагирования на правонарушения, переходя к их упреждающей профилактике.

Ключевым драйвером этой трансформации выступает цифровая модернизация правоохранительной системы: внедрение интеллектуальных систем видеонаблюдения, автоматизация процессов и создание прозрачных цифровых сервисов. Такой подход позволяет не только эффективно выявлять риски, но и минимизировать коррупционные факторы, обеспечивая реальную защиту прав граждан и формируя безопасную среду в масштабах всей страны.

Переориентация работы органов внутренних дел на упреждение правонарушений обеспечивает стабильное и последовательное снижение уровня преступности по всей республике. По итогам 2025 года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 6% – со 102,7 тыс. до 96,6 тыс. фактов. Значительное снижение достигнуто по наиболее опасным составам: особо тяжкие преступления, грабежи, кражи, разбои, убийства, хулиганства.

В первом полугодии 2026 года общий уровень преступности снизился еще на 10%, при этом повысилась раскрываемость преступлений благодаря использованию цифровой аналитики и систем видеомониторинга. Сократилось число правонарушений в общественных местах.

Укрепление правопорядка достигается за счет последовательного соблюдения принципа нулевой терпимости и расширения систем «коврового» видеонаблюдения – создания сплошного цифрового покрытия общественных пространств, объединяющего уличные камеры, системы наблюдения во дворах, на объектах образования и транспорт­ных узлах в единую экосистему без «слепых зон». На сегодняшний день большинство преступлений раскрывается с помощью цифровых технологий.

В 2025 году пресечено более 17 млн административных нарушений, в том числе факты мелкого хулиганства, распития алкоголя и нахождения в нетрезвом виде в общественных местах, нарушений тишины и правил реализации алкогольной продукции. В первом полугодии 2026-го пресечено свыше 8,1 млн таких нарушений.

В рамках Президентской инициативы «Таза Қазақстан» к работе привлечены около 7 тыс. полицейских и более 1,2 тыс. мобильных групп. Выявлено 496 тыс. нарушений правил благо­устройства, 119 тыс. фактов загрязнения общественных мест, ликвидировано 2,6 тыс. стихийных свалок. Дополнительный контроль обеспечивают более 27 тыс. камер с видеоаналитикой, в том числе 568 камер фиксации мусора и 205 камер контроля задымления.

Усиление ответственности за бытовое насилие и преступления против несовершеннолетних позволило укрепить превентивную систему защиты. Полиция применяет выявительный принцип регистрации, при котором административное производство возбуждается по самому факту правонарушения. Это снижает риски сокрытия таких случаев и давления на пострадавших, а примирение сторон допускается только в суде и не более одного раза.

Активно применяются превентивные судебные меры. В 2025-м временный запрет на совместное проживание с пострадавшими назначен 50 правонарушителям, с начала 2026-го – 51. На психологическую коррекцию по ходатайствам полиции суды направили 987 и 1 514 человек соответственно. За противоправные действия в семейно-бытовой сфере привлечены 82,4 тыс. нарушителей в 2025-м и 45,1 тыс. – в первом полугодии 2026 года.

На фоне комплексной профилактики число таких правонарушений снизилось на 7%. Специальную социальную помощь с начала года получили 1 877 человек.

В рамках взаимодействия МВД, Нацбанка, финансовых организаций и операторов связи с начала года раскрыто свыше 3,5 тыс. интернет-мошенничеств. Возможности Антифрод-центра позволили предотвратить финансовый ущерб и заблокировать средства граждан на сумму, превышающую 1 млрд тенге. Операторами связи заблокировано 163,2 млн мошеннических телефонных соединений, а через госсистему «Киберқадағалау» МКИ выявлена и заблокирована работа 26 тыс. противоправных интернет-ресурсов, пресечена деятельность нелегальных call-центров и дропперских сетей.

Распространение синтетических наркотиков пресекается по четырем ключевым направлениям: ликвидация нарколабораторий и каналов поставки, закрытие интернет-сбыта, блокирование финансовых потоков и масштабная профилактика среди молодежи. С начала года проведено порядка 14,5 тыс. антинаркотических мероприятий с охватом свыше 2 млн молодых людей.

Приоритетом контроля дорожной сети определено сохранение жизней и упреждение аварийных ситуаций. В результате системной превентивной работы за семь месяцев количество ДТП сократилось на 4%, число погибших – на 16%, травмированных – на 6%. Пресечено более 8,7 млн нарушений ПДД. За грубые проступки 18 тыс. водителей лишены права управления, 15,5 тыс. подвергнуты административному аресту.