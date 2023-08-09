Обстановка стабильная

Всего в регионе 13 селеопасных очагов, расположенных в Катон-Карагайском и Зайсанском райо­нах, а также в Риддере и районе Алтай. Здесь в горах образуются 144 моренных озера, которые представляют угрозу для 11 населенных пунктов. Кроме того, в области имеются девять участков, опасных оползнями. В основном это береговые откосы и подрезы гор на автодорогах, в бассейнах рек Громотуха, Уба, Бухтарма, Хамир, Черновая, Кендерлык.

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, на сегодня специалисты провели наземное обследование 54 очагов и еще 80 – с воздуха. Кроме того, запланированы батимет­рические работы на моренных озерах.

– Селевая и оползневая обстановка на территории области стабильная, – отметила руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – Все опасные участки находятся под наблюдением.