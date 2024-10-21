Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте

Объем инвестиций в проект составляет 400 млн тенге с созданием 59 рабочих мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство промышленности и строительства

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В СЭЗ «Оңтүстік» постоянно расширяется производство, открываются новые предприятия. Например, ТОО «Nappa.kz» реализует проект по производству обуви. Компания была зарегистрирована в качестве участника СЭЗ в 2023 году.

«Запуск производства запланирован к концу 2024 года. Объем инвестиций в проект составляет 400 млн тенге с созданием 59 рабочих мест. Производственная мощность фабрики составит 200 тысяч пар в год», - говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы производственного помещения завершены. Ведутся работы по установке технологического оборудования.

В СЭЗ «Оңтүстік» расположены предприятия, которые занимаются производством готовых текстильных, трикотажных изделий, шелковых тканей и изделий, нетканых текстильных материалов и изделий из них, ковров, ковровых изделий и гобеленов, хлопковой целлюлозы и ее производных, высококачественной бумаги из хлопкового сырья, а также изделий из кожи.