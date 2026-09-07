Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия Михайлова

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев поздравил поэта, журналиста, народного писателя Казахстана Валерия Михайлова с 80-летием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Природный талант и редкое трудолюбие стали основой Вашего большого и успешного творческого пути. Многие годы своей жизни Вы посвятили плодотворной работе в авторитетных печатных изданиях страны, возглавляли газету «Казахстанская правда» и журнал «Простор». Человек высоких моральных качеств и твердых жизненных принципов, Вы заслужили искреннее уважение коллег и всего общества, – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что произведения Валерия Михайлова пользуются заслуженным интересом читателей нескольких поколений и уже стали неотъемлемой частью литературного достояния страны.