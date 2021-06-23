Связано это с тем, что индийский штамм коронавируса в Нур-Султане предварительно подтвержден у 56% пациентов, чьи образцы были отправлены на дополнительное обследование.

Как известно, новый вид мутации (дельта-штамм) очень заразен и вызывает более тяжелые последствия в организме человека. В столице, которая длительное время находится в «красной» зоне и лидирует в рес­публике по числу заболевших коронавирусом, вчера провели заседание городского штаба под руководством акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, где были обсуждены дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса.

– В городе мы фиксируем резкий скачок заболеваемос­ти. Новый вид мутации очень опасен, так как более высоки рис­ки летальности, он сильнее сказывается на иммунитете человека. У 39% подтвержден британский штамм. Более чем у 80% пациентов с индийским и британским штаммами имеются клини­ческие проявления. Большинство инфицированных самостоятельно обратились за помощью к медикам. Зарегистрировано 6 завозных случаев из России, Афганистана, Туркес­тана, Акмолинской области, ВКО, – проинформировала главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

Одной из мер по недопущению распространения опасной инфекции станет увеличение темпов вакцинации против COVID-19 в столице. По словам акима города, в случае низкого процента вакцинированных в трудовых коллективах работы на данных объектах будут остановлены.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространение варианта коронавируса «дельта» на сегодня зафиксировали свыше 90 стран мира. Из-за своей повышенной передаваемости данный факт вызывает обеспокоенность ВОЗ, которая ранее признала индийский штамм на глобальном уровне.