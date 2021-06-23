Связано это с тем, что индийский штамм коронавируса в Нур-Султане предварительно подтвержден у 56% пациентов, чьи образцы были отправлены на дополнительное обследование.
Как известно, новый вид мутации (дельта-штамм) очень заразен и вызывает более тяжелые последствия в организме человека. В столице, которая длительное время находится в «красной» зоне и лидирует в республике по числу заболевших коронавирусом, вчера провели заседание городского штаба под руководством акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, где были обсуждены дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса.
– В городе мы фиксируем резкий скачок заболеваемости. Новый вид мутации очень опасен, так как более высоки риски летальности, он сильнее сказывается на иммунитете человека. У 39% подтвержден британский штамм. Более чем у 80% пациентов с индийским и британским штаммами имеются клинические проявления. Большинство инфицированных самостоятельно обратились за помощью к медикам. Зарегистрировано 6 завозных случаев из России, Афганистана, Туркестана, Акмолинской области, ВКО, – проинформировала главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.
Одной из мер по недопущению распространения опасной инфекции станет увеличение темпов вакцинации против COVID-19 в столице. По словам акима города, в случае низкого процента вакцинированных в трудовых коллективах работы на данных объектах будут остановлены.
По данным Всемирной организации здравоохранения, распространение варианта коронавируса «дельта» на сегодня зафиксировали свыше 90 стран мира. Из-за своей повышенной передаваемости данный факт вызывает обеспокоенность ВОЗ, которая ранее признала индийский штамм на глобальном уровне.