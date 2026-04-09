«Махаббат» превращает нити в чувства

Ко Дню влюбленных участницы клуба «Шустрые иголочки» выставили здесь 30 художественных высказываний о любви. Она у них многоликая: тихая и трепетная, преданная и сильная, нежная и почти невесомая.

Сердце выставки – вышивка Анны Пьянковой, посвященная легендарным влюбленным Баян-Сұлу и Қозы-Көрпешу. Герои стоят так близко, будто между ними нет ни времени, ни расстояний. Он протягивает алый цветок, и этот простой жест становится центром всей композиции, символом выбора. Богатые национальные кос­тюмы, сложные орнаменты, ювелирно проработанные детали создают ощущение подлинности. В каждом стежке память о той любви, которая сильнее времени.

«Махаббат» не замыкается на эпосе, она раскрывается в самых разных интонациях. В «Неразлучниках» Елены ­Покрас любовь звучит уже как сказка. Две крошечные фигуры с прозрачными крыльями, прижавшиеся друг к другу, кажутся хрупкими и неразделимыми. Мягкий светлый фон, словно припорошенный снегом или пыльцой, создает ощущение уюта и защищенности.

Иначе, с улыбкой и теплом, звучит любовь в работе Алии Аргимбаевой «Нежные объятия». Два трогательно нелепых кота, крепко обнявшиеся, будто боятся потерять друг друга, мгновенно располагают к себе. Яркий шарф, связывающий их, становится простым и точным символом той самой связи, которая удерживает рядом. В широко раскрытых глазах – искренность и наивная радость: ты здесь, и этого достаточно.

Экспозиция в целом вы­строена как единое пространство смыслов, где соседствуют легенда и сказка, символ и повседневность, высокая трагедия и теплая ирония. «Махаббат» не просто показывает любовь, а предлагает почувствовать ее. В деталях. В тишине. В терпении. В том, как из множества маленьких стежков рождается большое, настоящее чувство.