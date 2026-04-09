«Махаббат» превращает нити в чувства

Творчество
9
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В арт-галерее «Ботай» организована выставка, где любовь буквально прорастает сквозь ткань и дышит в каждом стежке. «Махаббат» – не экспозиция в привычном смысле, а живое и теплое пространство, где нежные чувства обретают форму, цвет и фактуру.

фото автора

Ко Дню влюбленных участницы клуба «Шустрые иголочки» выставили здесь 30 художественных высказываний о любви. Она у них многоликая: тихая и трепетная, преданная и сильная, нежная и почти невесомая.

Сердце выставки – вышивка Анны Пьянковой, посвященная легендарным влюбленным Баян-Сұлу и Қозы-Көрпешу. Герои стоят так близко, будто между ними нет ни времени, ни расстояний. Он протягивает алый цветок, и этот простой жест становится центром всей композиции, символом выбора. Богатые национальные кос­тюмы, сложные орнаменты, ювелирно проработанные детали создают ощущение подлинности. В каждом стежке память о той любви, которая сильнее времени.

«Махаббат» не замыкается на эпосе, она раскрывается в самых разных интонациях. В «Неразлучниках» Елены ­Покрас любовь звучит уже как сказка. Две крошечные фигуры с прозрачными крыльями, прижавшиеся друг к другу, кажутся хрупкими и неразделимыми. Мягкий светлый фон, словно припорошенный снегом или пыльцой, создает ощущение уюта и защищенности.

Иначе, с улыбкой и теплом, звучит любовь в работе Алии Аргимбаевой «Нежные объятия». Два трогательно нелепых кота, крепко обнявшиеся, будто боятся потерять друг друга, мгновенно располагают к себе. Яркий шарф, связывающий их, становится простым и точным символом той самой связи, которая удерживает рядом. В широко раскрытых глазах – искренность и наивная радость: ты здесь, и этого достаточно.

Экспозиция в целом вы­строена как единое пространство смыслов, где соседствуют легенда и сказка, символ и повседневность, высокая трагедия и теплая ирония. «Махаббат» не просто показывает любовь, а предлагает почувствовать ее. В деталях. В тишине. В терпении. В том, как из множества маленьких стежков рождается большое, настоящее чувство.

#СКО #выставка #Шустрые иголочки #Махаббат

Популярное

Все
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
Дорога к звездам
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Говорят поэты о любви
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Дроны против саранчи
История, рассказанная без слов
Шантаж в эпистолярном жанре
В школьной лиге – сильнейшие
Курс на укрепление двусторонних связей
Пробились в число призеров
Квартира для чемпиона
Состоялся конгресс нефрологов
Киберпреступность: остановить и одолеть
Очередная победа Кемелбека
В центре внимания – человеческий капитал
Светское государство: формула устойчивости
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
В Астане изменили схему движения автобусов
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Уверенность в завтрашнем дне
Путешествие по Заполярью
Сказка на новый лад
Снежное Зазеркалье

