Очереди за талонами к детским стоматологам: что ответили в Минздраве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила руководителям регионов усилить работу по обеспечению доступности стоматологической помощи для детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, особое внимание – детям дошкольного возраста и устранению очередей при получении талонов на лечение.

«Для нас главное - не отчётность и не цифры на бумаге. За каждым показателем стоит конкретный ребёнок и конкретная семья. Если родители вынуждены приходить в пять утра и стоять в очереди, чтобы получить стоматологическую помощь для ребёнка, значит, система работает недостаточно хорошо. Мы должны это исправить», – сказала Акмарал Альназарова.

Министр отметила, что сегодня в стране создана необходимая инфраструктура для оказания стоматологической помощи детям.

Стоматологическая помощь детям в рамках государственных программ финансируется государством. В этой связи основной акцент должен быть сделан на эффективной организации и координации уже имеющихся ресурсов.

«Сегодня стоматологическая помощь детям финансируется государством. Поэтому мы не должны перекладывать эту проблему на родителей или каждый раз искать дополнительные бюджетные средства. В первую очередь нужно правильно организовать работу тех ресурсов, которые уже есть. Ребёнок не должен оставаться без помощи только потому, что его родитель не смог получить талон или несколько часов простоял в очереди. Наша задача — сделать так, чтобы необходимая помощь была доступна своевременно и рядом с местом проживания семьи», — добавила глава ведомства.

Министр поручила заместителям акимов областей и профильным управлениям усилить координацию между управлениями здравоохранения, образования, медицинскими организациями и Фондом социального медицинского страхования.

«Мы не должны ждать, пока родители будут вынуждены обращаться в социальные сети или писать жалобы. Руководители на местах должны видеть такие проблемы раньше и решать их до того, как человек столкнётся с барьером при получении медицинской помощи», — заявила она.

По итогам совещания регионам поручено взять вопрос доступности стоматологической помощи детям на особый контроль.

Минздрав продолжит мониторинг ситуации и оценку фактической доступности медицинских услуг для детей во всех регионах страны.