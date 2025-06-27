В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по строительству защитных дамб и гибротехнических сооружений, из резерва Правительства выделены средства в сумме 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В результате весеннего паводка 2024 года на территории Карасуского района произошло слияние пяти озёр Тимтуир, Койбагар, Алабота, Биесойган и Жаншора, что привело к образованию зоны затопления общей площадью 621 км².

Подтопленными оказались 234 опоры линий электропередачи протяженностью 38 км, что составляет 15,5% от всей протяженности ЛЭП района. В случае обрушения опор без электроснабжения могут остаться 2 426 абонентов (около 10 тыс. жителей) и 114 сельскохозяйственных формирований. Кроме того, в этой зоне оказались важные объекты инфраструктуры, в том числе дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища.

С учетом ситуации акиматом Костанайской области был разработан проект по строительству отводного канала протяженностью 14,2 км в Карасуском районе. Общая стоимость проекта составляет 1,9 млрд тенге, из которых часть выделена из областного бюджета.

Средства из резерва Правительства позволят завершить работы в срок, что даст возможность в целом улучшить дренаж почвы и не допустить повторения паводков.