ОДКБ – эффективная и востребованная международная структура

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Задачи казахстанского председательства выполнены

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане – ключевое мероприятие в рамках председательства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности.

Участие в саммите под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приняли лидеры государств – членов объединения: Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

На встрече в узком составе, основная часть которой прошла «за закрытыми дверями», главы государств обменялись мнениями о международной и региональной ситуации, оценили ее влияние на безопасность государств – членов ОДКБ, заслушали информацию о работе организации по широкому спектру направлений сотрудничества, подвели итоги проделанной за 2024 год под председательством Казахстана работы и наметили планы на предстоящий период (в 2025 году председательство переходит к Кыргызстану).

Открывая работу сессии СКБ ОДКБ, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности стала одной из ключевых структур в обеспечении мира и стабильности на пространстве Евразии.

– В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаим­ное доверие и поддержка укреп­ляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи. Важно подчеркнуть, что ОДКБ – это не просто военное парт­нерство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности наших государств, – заявил Глава нашего государства.

В качестве председателя ОДКБ Казах­стан сосредоточил усилия на укреплении тесного взаимодействия стран-участниц, повышении эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитие возможностей организации в борьбе с современными угрозами, включая терроризм, кибератаки, транснациональную преступность и незаконный оборот наркотиков.

В плановом порядке проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ. Актуальные вопросы коллективной безопасности были предметно рассмот­рены министрами иностранных дел и обороны. Состоялись встречи на уровне секретарей советов безопасности и руководителей парламентов. Проведены совещания вспомогательных и рабочих органов организации. Также прошла серия консультаций по различным направлениям деятельности ОДКБ.

Также, как подчеркнул Президент РК, в межсессионный период принят ряд значимых документов, которые охватывают вопросы международного сотрудничества, взаимодействия в оборонной сфере, противодействие актуальным вызовам и угрозам коллективной безопасности.

– В целом, все задачи, стоявшие в период председательства Рес­публики Казахстан, выполнены. Позвольте выразить огромную признательность за поддержку в реализации наших приоритетов и плодотворную совместную работу, – сказал Глава государства.

В интересах коллективной безопасности

После работа в рамках сессии СКБ ОДКБ продолжилась в расширенном формате.

На заседании Касым-Жомарт Токаев озвучил некоторые итоги состоявшихся обсуждений и рассказал о проделанной Казахстаном работе в рамках председательства в ОДКБ в 2024 году.

– ОДКБ сегодня выступает в качестве эффективной и востребованной меж­дународной структуры, нацеленной на обеспечение коллективной безопас­ности. За годы ее развития государст­вами-членами наработан богатый опыт взаимодействия по широкому кругу вопросов. Сформирована обширная нормативно-правовая база. Налажены необходимые механизмы борьбы с современными вызовами и угрозами. Созданы и функционируют силы и средства коллективной безопасности. Выстроено конструктивное сотрудничество с рядом авторитетных международных и регио­нальных организаций, – подчеркнул Глава нашего государства.

Он также напомнил, что в 2022 году в рамках ОДКБ было принято решение об укреплении сотрудничества с СНГ и ШОС – традиционно главы этих структур принимают участие в саммитах организации. На нынешнюю встречу в Астане генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин также приехали.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на заседании в узком составе состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.

– Итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща дейст­вовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности. В ходе дискуссии мы сверили позиции по текущим вопросам международной повестки. Наши общие оценки нынешней ситуации и видение дальнейшего развития ОДКБ отражены в декларации Совета коллективной безо­пасности, разработанной по инициативе Казах­стана. Отдельное внимание было уделено празднованию знакового, важнейшего события – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Героизм ветеранов, трудовой подвиг тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти. Они являются для всех нас неисчерпаемым источником безмерной гордости и уважения. В преддверии знаменательной даты считаем важным принятие заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также утверждение плана мероприя­тий по празднованию годовщины. Уверен, выдвинутые предложения и инициативы будут реализованы в интересах государств – участников организации, – отметил Глава нашего государства.

По словам Президента, в рамках председательства в ОДКБ Казахстаном проведено порядка 60 мероприятий по уставным направлениям сотрудничества.

Велась совместная работа над продвижением согласованных подходов на международной арене. Общие оценки государств – участников ОДКБ легли в основу серии политических докумен­тов, принятых в 2024 году, в чис­ле которых – заявление по вопросам меж­дународной информационной безопасности, сотрудничеству в космосе, по ситуации на Ближнем Востоке, а также в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков.

Пристальное внимание, как отметил Касым-Жомарт Токаев, уделялось вопросам боевой подготовки сил и средств системы коллективной безо­пасности. По этому направлению к сессии СКБ в Астане были подготовлены к подписанию два протокола к международным соглашениям по вопросам статуса сил и средств ОДКБ и перевозкам воинских контингентов.

– Продолжается работа по повышению навыков и уровня готовности миротворческих контингентов стран ОДКБ. В сентябре-октябре в Казах­стане проведены командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024» и специальные учения ОДКБ «Скала-2024». Были отработаны совместные действия при ведении сложных аварийно-спасательных работ на объектах повышенной опасности. Особое внимание в течение года мы уделяли вопросам противодействия актуальным вызовам и угрозам, – рассказал Президент РК.

Также на территории Казахстана и ряда других стран ОДКБ были проведены различные этапы специальных операций, направленных на предотвращение угроз, связанных с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и вызовами в информацион­ной среде.

– По нашей инициативе в текущем году впервые проведены консультации по вопросам противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и организованной транснациональной преступности. Прорабатывается вопрос создания профильной рабочей группы в рамках ОДКБ. При координации казах­станского председательства завершилась работа над целевой межгосударственной программой ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Документ, к слову, разрабатывался с 2013 года. Теперь мы подписываем это важное решение, направленное на укрепление южных рубежей организации, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В целом, как отметил Глава государства, приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ системно и поступательно реализуются. И при поддержке партнеров будет продолжена активная работа по их дальнейшему продвижению в рамках организации.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность генеральному секретарю, Постоянному совету и рабочим органам ОДКБ за проделанную большую работу.

В ходе сессии Совета коллективной безо­пасности ОДКБ в расширенном составе также выступил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Его страна принимает пост председателя в организации в 2025 году, и он обозначил ряд направлений, на которых планируется сосредоточить внимание.

Так, Кыргызстан намерен уделить внимание укреплению внешнеполитического взаимодействия, продолжению диалога с международными организациями и третьими странами в сферах, представляющих взаимный интерес для усиления роли ОДКБ в вопросах поддержания мира и безо­пасности.

В приоритете будет также дальнейшее развитие военной составляющей и миротворческого компонента ОДКБ, совершенствование системы подготовки военных кадров, повышение эффективности военно-экономического сотрудничества.

В сфере противодействия современным вызовам и угрозам кыргызское председательство в 2025 году планирует провести международную конференцию по кибербезопасности. Садыр Жапаров обратился к коллегам с предложением сделать это мероприя­тие ежегодным.

Кроме того, предлагается уделить внимание повышению эффективности мониторинга, анализа и прогнозирования обстановки в зоне ответственности ОДКБ в контексте вызовов и угроз современности.

В завершение Глава нашего государства поздравил Садыра Жапарова с принятием решения о переходе с 1 января 2025 года председательства в ОДКБ Кыргызской Республике и пожелал кыргызской стороне успехов в этой ответственной миссии. Следующую сессию СКБ кыргызская сторона предложила провести в четвертом квартале 2025 года.

Выступил на сессии и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов: он озвучил перечень документов, подготовленных к принятию по итогам встречи в Астане.

В числе документов, принятых главами государств, – Декларация Совета коллективной безопасности. Также была утверждена Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

Приняли президенты и заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, кроме того, утвержден План мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.

Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов.