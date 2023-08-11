Оглашен приговор по делу о массовом отравлении студентов колледжа в Рудном

В городе Рудном осудили хозяйку столовой, где массово отравились студенты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Костанайской области.

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Напомним, 20 апреля прошлого года в столовой Рудненского горно-технологического колледжа студенты массово отравились пищей. Тогда в инфекционное отделение госпитализировали 14 человек.

Арендатором столовой учебного заведения было ТОО «S-SALTA».

«В ходе проведенного под надзором прокуратуры досудебного расследования установлено, что руководитель ТОО «S-Salta» С.А. Шугубаева нарушила санитарные нормы, что привело к массовому отравлению.

Кроме того, выявлена причастность Шугубаевой к незаконному использованию заведомо подложных документов, а именно личных медицинских книжек о прохождении медобследования», – рассказали в надзорном органе.

Прокуратура Рудного направила уголовное дело в суд и поддержала государственное обвинение.

7 августа 2023 года суд признал С.А. Шугубаеву виновной в использовании подложных документов и нарушении санитарных правил и приговорил к 2 годам ограничения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.