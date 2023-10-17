Оглашен приговор по делу о "взбесившемся" автобусе в Шымкенте

В Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента оглашен приговор по делу водителя автобуса, под колесами которого погибли пешеходы

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«Взбесившимся» назвали горожане автобус, оставшийся без присмотра водителя и скатившийся под горку на одной из центральных улиц города. Водитель утверждает, что оставил машину без присмотра, чтобы сходить в туалет. В это время автобус начал непроизвольное движение, стремительно набирая скорость.

Чуть ниже на перекрестке группа людей ждала, когда загорится зеленый свет светофора. Никому и в голову не могло прийти, что автобус – не управляем, свернет с дороги и … под колесами сразу погибнут трое. Двое несовершеннолетних скончались по пути следования в областную детскую больницу, расположенную в нескольких сотнях метров от места происшествия.

Одна девушка выжила, но осталась инвалидом. Ей причинен вред здоровью средней степени.

В ходе следствия выяснилось, что водитель Ю. 8 апреля 2023 года примерно в 17:08 часов по предварительной договоренности подменил водителя автобуса №21 маршрута Ж. и без путевого листа сел за руль автобуса, чтобы заниматься перевозкой пассажиров.

Примерно в 18 часов 25 минут, завершив маршрут на конечной остановке «Метро» по улице Байтерекова, развернувшись, Ю. остановился возле остановки, как выяснилось, не поставив на ручной тормоз автобус.

Суд считает, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и выемки из автобуса вещественных доказательств, протоколами выемки видеозаписей дорожно-транспортного происшествия, заключениями судебной и судебно-медицинских экспертиз, протоколами (фототаблицами) осмотра вещественных доказательств.

Прокурор просил назначить подсудимому 8 лет лишения свободы с лишением прав на управление транспортными средствами сроком на 7 лет, а также поддержал гражданский иск потерпевшей С..

Все потерпевшие, потерявшие своих родных, простили подсудимого, оставив на усмотрение суда назначение ему наказания.

Сторона защиты просила назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей УРК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение вреда здоровью средней степени.

Санкция этой статьи преусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

При определении вида и меры наказания водителю, в качестве смягчающих ответственность и наказание обстоятельств, суд принял во внимание его признание вины, чистосердечное раскаяние, прощение потерпевших, отсутствие судимости, а так же наличие на его иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, не установлено.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 7 лет.