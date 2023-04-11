ДТП с неуправляемым автобусом в Шымкенте: что известно о состоянии единственной выжившей

Мама 18-летней девушки, чудом выжившей в страшном ДТП с автобусом в городе Шымкенте, рассказала о состоянии дочери, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz .

Фото: polisia.kz

По словам матери, после наезда неуправляемого автобуса девушка получила множественные травмы. Женщина требует от автопарка покрыть все медицинские расходы и выплатить компенсацию.

«Моя дочь была моей единственной кормилицей. Все расходы на продукты и коммуналку были на ней. Я многодетная мать, у меня шестеро детей, младшему ребенку 8 месяцев. А у меня нет одной почки, я не могу работать. В ближайшее время и моя дочь не сможет работать. Кто будет нас кормить? У меня обида на автопарк, пусть они ответят за это. Еще сколько лет моя дочь должна лечиться? Если через несколько лет будут последствия от этого ДТП, кто в ответе будет?» – вопрошает мать пострадавшей.

В тот злосчастный день девушка собралась на ауызашар. Она пыталась перейти через дорогу по пешеходному переходу, но оказалась под колесами автобуса без водителя. Ее госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

«На утро (10 апреля – прим. ред.) состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Лечение получает в соответствии с назначением. В динамике операция не планируется», – сообщил заведующий отделением клинической больницы №1 Шымкента Эльдар Смагулов.

Полицейские завели уголовное дело.

«Экспертиза назначена. Водитель автобуса находится в следственном изоляторе. И мы направили в акимат Шымкента предложение о лишении компании Shymkent bus лицензии на пассажирские перевозки. Срок рассмотрения предложения – месяц», – отметил начальник следственного отдела Департамента полиции Шымкента Нурдаулет Суйеубеков.

Директор автобусного парка Shymkent bus Азат Кайыпов в телефонном разговоре сообщил, что пока не успел связаться с семьей выжившей в ДТП девушки. Он пообещал, что компания-перевозчик окажет необходимую финансовую помощь, и даже готов заверить ответственность перед пострадавшей семьей нотариально.

Напомним, 8 апреля около 18:30 в Шымкенте автобус без водителя скатился по склону и сбил шестерых человек, стоявших на пешеходном переходе. В результате ДТП погибли 5 человек: трое из них на месте, еще двое – в больнице.

Шестая пострадавшая – 18-летняя девушка – находится в городской клинической больнице.

Автобус, протаранивший пешеходов, был технически исправен. Водитель закрыл дверь и отлучился на мгновение, а когда вернулся, автобус уже скатился по склону. Ручной тормоз водитель поставил уже после несчастного случая.