Около 120 км дорог отремонтируют в Актюбинской области

Для четырех участков уже заключены контракты с подрядными организациями, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz Адильбек Тауекелов

В 2024 году в области запланировано провести средний ремонт на 9 участках автомобильных дорог, сообщает КазАвтоЖол.

Общая протяженность подлежащих ремонту дорог составляет 118 километров.