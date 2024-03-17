Около 120 км дорог отремонтируют в Актюбинской области
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Для четырех участков уже заключены контракты с подрядными организациями, передает Kazpravda.kz
В 2024 году в области запланировано провести средний ремонт на 9 участках автомобильных дорог, сообщает КазАвтоЖол.
Общая протяженность подлежащих ремонту дорог составляет 118 километров.
«Для четырех участков в 2023 году уже заключены контракты с подрядными организациями, которые будут осуществлять ремонтные работы. Остальные пять участков имеют готовую техническую документацию, получившую положительные заключения ведомственной экспертизы», - говорится в сообщении.