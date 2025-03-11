Около тысячи человек эвакуировали в Гватемале

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Вулкан вошел в фазу извержения в ночь с воскресенья на понедельник, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго - одного из самых активных в мире. Власти страны эвакуировали 900 человек, проживающих в непосредственной близости к вулкану, и рекомендовали еще 30 тысячам жителей приготовиться покинуть свои дома.

В стране был объявлен оранжевый уровень опасности. Выбросы пепла и газов достигают высоты в 4,8 километра над уровнем моря. Ожидается, что ветер может отнести пепел на расстояние до 100 километров к западу от вулкана.

По расчетам местных экспертов, от нынешнего извержения может пострадать территория площадью более 5 тысяч квадратных километров.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Тем не менее, власти Гватемалы попросили подготовиться к возможной эвакуации 30 тысяч человек, проживающих в населенных пунктах к западу от вулкана.

Фуэго расположен всего в 45 километрах к юго-западу от столицы Гватемалы. За последние 26 лет он извергался 81 раз.

Последнее крупное извержение произошло в 2018 году. Тогда оно сопровождалось пирокластическими потоками, сошедшими по восточному склону вулкана. Многие жители окрестных деревень не успели эвакуироваться. Сообщалось о 190 погибших и более 250 пропавших без вести. Экономический ущерб, нанесенный стихийным бедствием, оценивается более чем в 210 миллионов долларов.