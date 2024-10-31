Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества

Правительство
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В Астане в рамках работы заседания Совета иностранных инвесторов, прошедшего под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева, состоялся ряд встреч с участниками заседания на правительственном уровне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены вопросы сотрудничества в области реализации совместных инвестиционных проектов, взаимодействия в нефтегазовой отрасли и энергетическом секторе.

На встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо рассмотрены перспективы участия ЕБРР в крупных инфраструктурных проектах, в том числе в рамках Национального инфраструктурного плана до 2029 года. Всего с участием ЕБРР в Казахстане успешно реализовано более 300 проектов на сумму свыше $11 млрд, одним из крупнейших является БАКАД. Внимание уделено взаимодействию в области поддержки малого и среднего предпринимательства и реализации проектов ГЧП. В данном направлении ЕБРР финансирует строительство многопрофильной больницы на 630 коек в г. Кокшетау.

Правительством на сегодня ведется работа по подготовке пула масштабных проектов ГЧП «под ключ» с привлечением международных финансовых институтов. Кроме того, рассмотрены вопросы декарбонизации экономики и совместной реализации проектов в транспортно-логистической сфере, в том числе направленных на развитие Среднего коридора, и др.

В ходе коллективной встречи с представителями ведущих мировых энергетических корпораций рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Участие в ней приняли исполнительный вице-президент Shell Plc. Питер Костелло, старший вице-президент по традиционной добыче и добыче тяжелой нефти ExxonMobil Джон Уилан, старший вице-президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону TotalEnergies Exploration&Production Чарльз Фернандес, директор по разведке и добыче природных ресурсов Eni S.p.A Лука Виньяти. 

Компании входят в состав консорциума NCOC, участвующего в разработке месторождения Кашаган – крупнейшего в стране шельфового нефтегазового проекта. Представители нефтегазовых компаний отметили широкие возможности для реализации инвестиционных проектов и подчеркнули приверженность дальнейшему расширению долгосрочного сотрудничества в нефтегазовом секторе. Правительство Казахстана подтвердило готовность к открытому и конструктивному диалогу в решении всех открытых вопросов. По итогам обсуждения участники встречи подчеркнули важность своевременной реализации дальнейших этапов освоения месторождения (2А и 2Б). 

 

#экономика #Правительство #инвесторы

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