Олжас Бектенов отметил, за счет каких отраслей в этом году идет рост экономики

На заседании правительства рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр подчеркнул, что экономические показатели в некоторых отраслях и регионах могли быть выше, если бы акимами и министрами велась более активная работа. Дан ряд поручений.

По данным Министерства национальной экономики, рост ВВП за 9 месяцев текущего года достиг 4%.

«Основной вклад обеспечили сельское хозяйство (11,4%), обрабатывающая промышленность (4,8%), строительство (10,1%) и торговля (6,3%). Снизились объемы добычи нефти, что негативно сказывается на темпах роста ВВП. Важно отметить, что рост в текущем году экономики происходит именно за счет отраслей ненефтяного сектора. Это положительный результат и показатель продолжающейся диверсификации экономики», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По всем основным макропоказателям демонстрируют рост Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области, города Астана и Шымкент. Наименьшие показатели достигнуты в Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. Руководитель правительства заслушал акимов регионов о принимаемых мерах по улучшению показателей роста экономики.

«Экономические показатели в некоторых отраслях и регионах могли быть выше, если бы акимами и министрами велась более активная работа. Требуется ежедневный мониторинг, принятие своевременных мер, содействующих росту отстающих отраслей. Акиматам необходимо основной акцент сделать на поддержке обрабатывающей промышленности, а также стимулировании строительства и торговли. Здесь есть большие резервы», — отметил Олжас Бектенов.

Также дан ряд поручений по реализации инвестиционных проектов, обеспечению стабильности цен на СЗПТ, поддержке отечественной промышленности.

«Государственным и местным исполнительным органам необходимо до конца текущего года мобилизовать все ресурсы для качественного роста экономики. В текущих условиях это непросто. Поэтому надо удвоить усилия в данном направлении. Для этого потребуется слаженная и эффективная работа каждого министерства и региона», - подчеркнул Олжас Бектенов.