Олжас Бектенов провел совещание по развитию экономики

Правительство
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Рост ВВП за январь-февраль составил 5,4%,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание с руководством министерств экономического блока по вопросу исполнения поручений главы государства в части обеспечения устойчивого роста и диверсификации экономики.

Заслушан доклад заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина о проводимой работе и итогах социально-экономического развития страны за январь-февраль.

Рост ВВП за отчетный период составил 5,4%. Улучшение динамики наблюдается в производстве товаров и в секторе услуг. Проводимая работа по раскрытию промышленного потенциала позволила нарастить объем промпроизводства на 5,7%.

В обрабатывающей промышленности показатель составил 8,9%. Среди ключевых отраслей отмечены машиностроение (18,2%), производство продуктов питания (13,1%), строительных материалов (21,6%) и металлических изделий (20,1%), химическая промышленность (9%). В горнодобывающей промышленности показатели роста на уровне 4,1%.

Высокие темпы сохраняются в строительстве, где объем работ составил 408,1 млрд тенге, ИФО – 112,8%. В сфере торговли динамика роста составила 6%, услуги транспорта и складирования выросли на 21,3%. В целом отмечен высокий вклад предприятий оптовой торговли, реализующих зерно, семена и корма для животных (рост в 5,8 раз), фармацевтические товары (на 44,6%), автомобили и легкие автотранспортные средства (на 38,8%). Перевозки зерна увеличились на 43%, достигнув 2,4 млн тонн. Перевозки продуктов перемола выросли на 12%.

Кроме того, отмечены результаты системы поддержки отраслей по производству продукции глубокой переработки. Так, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности комбикормов, вырос в 5 раз до 273 тыс. тонн (56 тыс. тонн в 2024 году), экспорт растительного масла увеличился на 28% до 94 тыс. тонн.

Руководитель правительства поручил не снижать темпы роста и обозначил ряд направлений, где необходимо усилить работу для достижения плановых показателей.

#экономика #Правительство #Бектенов

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