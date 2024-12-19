Премьер посетил крупные предприятия Костанайской области

Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с промышленным потенциалом региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Проверено исполнение поручений президента, озвученных в Послании, по освоению высоких переделов и повышению уровня локализации. Руководителю правительства доложили, что за 11 месяцев объем производства промышленной продукции в Костанайской области достиг 2,5 трлн тенге, доля обрабатывающей промышленности превысила 72%. В текущем году в регионе реализовано 6 индустриальных проектов стоимостью 124,7 млрд тенге, создано 1 301 рабочее место.

На предприятии по производству мелкосортового проката Caspian Steel QZ Олжас Бектенов ознакомился с технологическим процессом и планами компании по строительству нового завода, нацеленного на выпуск стальной заготовки. Мощность действующего предприятия составляет 450 тыс. тонн в год. Так, за 10 месяцев произведено 311,4 тыс. тонн стального проката и 10,9 тыс. тонн металлолома. Продукция завода покрывает внутренние потребности и реализуется на внешних рынках. С начала года экспортировано 112,6 тыс. тонн мелкосортового проката на сумму более 32 млрд тенге.

Расчетная мощность нового предприятия по производству стальной заготовки составляет 1 млн тонн в год. Директор Caspian Group Александр Ким сообщил, что в проект планируется инвестировать $650 млн. В период эксплуатации завод обеспечит занятостью 600 человек, еще 400 мест будут созданы в подрядных организациях. На предприятии планируется использовать электродуговые печи последнего поколения, которые минимизируют воздействие на окружающую среду в рамках глобального перехода к «зеленой» экономике. Отмечено, что реализация проекта позволит локализовать производство арматурного проката с увеличением отечественного содержания в выпускаемом конечном продукте до 99%. Вместе с тем доля обрабатывающей промышленности в регионе увеличится на 12,3%.

Олжас Бектенов отметил значимость инвестиционного проекта и подчеркнул необходимость формирования пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных индустриальных производств.

«Президент четко поставил задачу перед правительством – найти новые источники экономического роста. Каждый регион имеет свои сильные стороны и мы стремимся максимально раскрыть потенциал там, где мы получим конкретный прирост в экономику региона, страны и в целом в работу по повышению благосостояния народа. Выбранный нами путь экономического патриотизма дает свои плоды в виде новых отечественных заводов и производств, которые в свою очередь вокруг себя развивают еще пласт МСБ. Это все позволяет нам наращивать самодостаточность отечественной экономики и создавать продуктивные рабочие места», – отметил руководитель правительства.

С развитием черной металлургии Олжас Бектенов ознакомился на базе завода KamLitKZ – ключевого производителя чугунных отливок для грузовой техники мощностью 45 тыс. тонн литья в год. Премьер-министру доложили, что основной технологический процесс охватывает полный цикл производства автомобильных компонентов и обеспечивает соответствие продукции международным стандартам качества. В 2025 году запланирован запуск второго завода мощностью до 75 тыс. изделий в год, который будет применять передовые технологии прецизионной штамповки.

На сегодня Костанайская область является лидером по стране в машиностроительном секторе. О темпах развития автомобилестроения в регионе премьер-министру доложили на территории индустриальной зоны, где строится завод по производству автомобилей Kia. Общая стоимость проекта оценивается в $200 млн, из которых порядка 80% – прямые иностранные инвестиции. Запуск предприятия запланирован на 2025 год, на сегодня завершены работы по возведению главного производственного корпуса, устройству фундамента, а также монтажу металлоконструкций. Руководителю правительства сообщили о планах по налаживанию лакокрасочного производства, включая все виды полимерных покрытий, что обеспечит более высокий уровень локализации. Полная проектная мощность завода составляет до 70 тыс. автомобилей ежегодно. Продукция предприятия будет выпускаться с применением метода мелкоузловой сборки. Производство оснастят 68 роботами. Запуск завода создаст 1,5 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест.

На площадке одного из ведущих автомобилестроительных предприятий Казахстана «СарыаркаАвтоПром» премьер-министр осмотрел производственные мощности и ознакомился с особенностями технологических процессов сборки автомобилей по полному циклу. Генеральный директор завода Сырым Семейбаев сообщил, в 2024 году объем выпущенной продукции планируется довести до 90 тыс. автомобилей. Производственная линейка представлена такими брендами как JAC, Kia, Chevrolet, Jetour, Hongqi, Skoda. На заводе действует уникальный «Оперативный центр реагирования», который является инновационной платформой, объединяющей физическую и цифровую безопасность.

Одно из ключевых преимуществ центра – использование обучаемого искусственного интеллекта, что позволяет системе адаптироваться к изменениям и внедрять новые аналитические подходы. Это первый подобный проект в Казахстане, направленный на повышение производительности труда и создания комфортных условий для работы сотрудников. Кроме того, отмечено, что на автомобильном заводе проводятся работы по углублению локализации. В индустриальной зоне ведется строительство Локализационного центра площадью 30 тыс. квадратных метров. Особое внимание на предприятии уделяется развитию технических кадров. Для этого во всех цехах организованы специализированные участки производственного обучения: за 11 месяцев т.г. его прошли более 1,2 тыс. специалистов.

Руководитель правительства отметил, что расширение производства должно сопровождаться параллельной работой по подготовке квалифицированных кадров и привлечению молодежи к реализации индустриальных проектов. Действенным механизмом является профессионально-техническое образование, а также площадка чемпионата по навыкам WorldSkills Kazakhstan. Олжас Бектенов также отметил важность внедрения в производственные процессы цифровых решений, направленных на увеличение эффективности предприятий и объемов выпускаемой продукции.